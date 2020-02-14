Putin, ülkesinde eşcinsel evliliğe onay vermeyeceğini açıkladı: Bir ailede anne ve baba olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde eşcinsel evliliğe onay vermeyeceğini açıkladı.

'Görevde olduğum sürece izin yok'

Rusya Anayasası’nda planlanan değişikliklerle ilgili çalışmalar yürüten komisyonla yaptığı toplantıda konuşan Putin, görevde olduğu sürece ülkesinde eşcinsel evliliğin yasalaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

'Ailede ebeveyn 1, ebeveyn 2 olmaz'

Putin, “Bunu daha önce de söyledim, yine söylüyorum, ben devlet başkanı olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek, bir ailede ebeveyn 1, ebeveyn 2 olmaz, anne ve baba olur” dedi.

Rusya’da yeni anayasa değişikliği için kurulan komisyonun getireceği önerilerle, siyasi sistemde Putin’in önümüzdeki dönemlerde yetkilerinin artırılması hedefleniyor.