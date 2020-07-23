Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Putin ve Trump telefonda görüştü
ASYA

Putin ve Trump telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve İran'ın nükleer programını ele aldıkları bildirildi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump ve Vladimir Putin
Donald Trump ve Vladimir Putin

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

  • Açıklamada, “Stratejik istikrar ve silahlanma kontrolüne ilişkin konular detaylıca ele alındı. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) dahil olmak üzere bu konularda bir toplantı yapılmasına yönelik ivedi gereklilik teyit edilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Görüşmede iki liderin, İran'ın nükleer programı etrafında yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “İki lider de bölgesel istikrar ve küresel nükleer silahsızlanmaya yönelik ortak çabaların önemine işaret ettiler.” ifadesine yer verildi.

Putin ve Trump’ın, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Trump'tan kritik karar: Suç oranı yüksek kentlere daha fazla federal güvenlik gücü gönderilecek
DÜNYA
Trump'tan kritik karar: Suç oranı yüksek kentlere daha fazla federal güvenlik gücü gönderilecek
Abone Ol Google News
Özel parası basıldı

Özel parası basıldı

Yarın piyasaya sürülecek.
Yedi ilde sayılar yükseldi

Yedi ilde sayılar yükseldi

​Son üç günde vaka sayısı en çok artan iller açıklandı.
Ayasofyaya yeni tabela asıldı

Ayasofya'ya
yeni tabela asıldı

Erdoğan'a ​MHP lideri Bahçeli de eşlik etti.
İlk ölüm haberi değildi

İlk ölüm haberi değildi

​Asım Gültekin'in vefatı, akıllara yıllar önce yaptığı şakayı getirdi.
Emekliye <br>sevk edildiler

Emekliye
sevk edildiler

Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekli edildi.
İşte Ayasofya Vakfiyesi

İşte Ayasofya Vakfiyesi

Fatih'in vakfiyesi, Ayasofya Camisi'nin tarihine ışık tutuyor.

​Türkiye'nin Navtex ilanı Fransa'yı da rahatsız etti.

Tam 101 yıl önce

Tam 101 yıl önce

​Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

YAŞ kararları açıklandı

YAŞ kararları açıklandı

Komuta kademesi değişmedi, general ve amiral sayısı arttı.

​Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş isimleri açıkladı.

​Rusya ve Ermenistan'ın korkulu rüyası oldu.
Şekil değiştiren<br>yerli İHA

Şekil değiştiren
yerli İHA

Türk mühendisler geliştirdi, uçuşa hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.