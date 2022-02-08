Dünya Putin ve Zelenskiyle görüşen Macron Herkesten açık ve net bir taahhüt aldım
AVRUPA

Putin ve Zelenskiy'le görüşen Macron: Herkesten açık ve net bir taahhüt aldım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki birkaç hafta içinde durumun istikrara kavuşmasını istediğini belirten Zelenskiy, "Putin ve Zelenskiy ile yaptığım görüşmeler ilerleme kaydetmeyi mümkün kıldı. Minsk anlaşmalarının temelinde hareket etme konusunda her birinden açık ve net bir taahhüt alabildim" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Putin ve Zelenskiyle görüşen Macron: Herkesten açık ve net bir taahhüt aldım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ukrayna sınırlarındaki gerginliğe çözüm bulma amacıyla gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin ardından geldiği Ukrayna'da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. İki lider, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy konuşmasında, gerilimi azaltmak adına önce Moskova daha sonra Kiev'i ziyaret eden Macron'un barışı sağlama yönündeki çabalarını takdir ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna'da barışın sağlanması için gösterdiğiniz çabayı takdir ediyoruz. Genel olarak bugün anlamlı ve çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

"Minsk anlaşmaları doğrultusunda diplomasiye devam edeceğiz"

Fransa'nın kendilerine yönelik desteğinden de bahseden Zelenskiy, "Ukrayna'ya 1.2 milyar euroluk makro finansal yardımından dolayı Fransa'nın bu desteğini takdir ediyoruz. Bu, ekonomimizi istikrara kavuşturmamıza gerçekten yardımcı olacak. Bu, Ukrayna'nın ekonomik istikrarı için güçlü bir adım" diye konuştu. Ukrayna'nın Donbass bölgesinde ilan edilen ateşkese bağlı kalacaklarını vurgulayan Zelenskiy, "Minsk anlaşmaları doğrultusunda diplomasiye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Macron: Herkesten açık ve net bir taahhüt alabildim

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Putin ve Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ayrı ayrı görüşmelere yönelik, "Dün Putin ile görüş alışverişinde bulunduk. Bana gerilimin tırmandırılmasının kaynağı olmayacağını söyledi. Bence bu önemli" dedi. Macron, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde durumun istikrara kavuşmasını istiyoruz. Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile yaptığım görüşmeler ilerleme kaydetmeyi mümkün kıldı. Minsk anlaşmalarının temelinde hareket etme konusunda her birinden açık ve net bir taahhüt alabildim" diye konuştu.

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"Minsk anlaşmaları siyasi çözüm inşa etmemize izin veren tek yoldur"

Rusya-Batı gerilimini sona erdirmek için "somut, pratik çözümler" olduğunu söyleyen Macron, "Görevimiz Minsk anlaşmalarının Normandiya formatı çerçevesinde uygulanması konusunda ilerlemek ve kıtada istikrarı sağlamak için ortak ve yeni garantiler oluşturmak için geniş, yenilikçi bir diyalog kurmak" ifadelerini kullandı. 2015 yılında Rusya ve Ukrayna arasında Minsk'te imzalanan anlaşmaların barışı inşa etmek için önemli olduğunu kaydeden Macron, "Minsk anlaşmalarını uygulama konusundaki ortak kararlılık, barışı inşa etmemize ve uygulanabilir bir siyasi çözüm inşa etmemize izin veren tek yoldur" açıklamasında bulundu.

Fransa’dan Ukrayna’ya 1.2 milyar euro destek

Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin ekonomik yollardan da geçtiğini belirten Macron, Fransa’nın Ukrayna’ya yeni projeler finanse etmek için 1.2 milyar euro bütçe ayırdığını açıkladı. Macron, "Ek projeleri finanse etmek ve böylece ekonominize olan güvenimizi göstermek için yaklaşık 1.2 milyar euroyu garanti şeklinde harekete geçirmeye karar verdik” dedi. Almanya'nın yanı sıra Fransa, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarını yılmadan sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Macron, Fransa, Almanya, Ukrayna, Rusya’nın katılımıyla 10 Şubat Perşembe günü Berlin'de Normandiya formatında danışmanlar toplantısının gerçekleştirileceğini duyurdu. Macron, “Yaklaşımım kıtamızda düzeni, istikrarı ve güvenliği yeniden sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

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Dünya kamuoyu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzun masa diplomasisini konuşuyor. Putin'in misafirine olan tutumu, ağırlama şekli Fransa'da da manşetlerde büyük yer kaplarken, Fransa'da bu durum TT oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için kabus Moskova Vnukovo-2 Havalimanında başladı. Hiçbir üst düzey yetkili tarafından karşılanmayan Macron için, uçağın kapısına eşlik etmesi gereken kortej araç da tahsis edilmedi.

Putin. görüşme sırasında Macron'u beş metre mesafeden el sallayarak selamladı. Fransa Cumhurbaşkanı'yla tokalaşmayan Putin, Macron'u uzun bir masanın ucuna oturttu.

Basın toplantısı sırasında da kürsüler arasında mesafe korundu. Toplantı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron'u beklemeden salondan ayrıldı.
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