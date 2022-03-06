Putin'den Avrupa'ya: Savaş ilanına benziyor

Ukrayna işgalini 'özel askeri operasyon' olarak adlandıran, 'savaş', 'işgal' ve 'saldırı' gibi kelimelerin Rusya genelinde kullanılmasını yasaklayan Vladimir Putin, bugün yeni açıklamalar yaptı. Putin'e göre, Ukrayna'da her şey Moskova'nın planladığı şekilde ilerliyor. Rusya lideri ayrıca, tarihin en büyük yaptırımlarına maruz kalan ülkesine yönelik Batılı ülkelerin aldığı kararların savaş ilanına benzediğini söyledi.

ALTYAPIYI YOK ETME HEDEFİ

Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme hedefinin neredeyse tamamlandığını savunan Putin, son günlerde gündemden düşmeyen Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması haberlerine de değindi. Rusya liderine göre, Batılı ülkelerin uçuşa yasak bölge koyma girişimi askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirilecek.

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KREMLİN: BATI EŞKIYA GİBİ DAVRANIYOR

Kremlin, Batı’nın bir eşkıya gibi davrandığını belirterek Rusya’nın dışlanmak için fazla büyük bir ülke olduğunu aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, dünyanın ABD’den ve Avrupa’dan daha büyük olduğunu vurguladı. Peskov, tam olarak nasıl olduğunu aktarmasa da Rusya’nın yaptırımlara yanıt vereceğini dile getirmişti. Peskov aynı zamanda ABD’nin Rusya’nın enerji ihracatına yaptırım getirmesi halinde Rusya’nın ‘enerji piyasalarını sarsacağını’ öne sürmüştü.