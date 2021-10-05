Dünya Putinden Babalar Günü kararı Ekimin 3üncü pazar günü kutlanacak
AVRUPA

Putin'den Babalar Günü kararı: Ekimin 3’üncü pazar günü kutlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre, ülkede her yıl ekim ayının 3’üncü pazar günü "Babalar Günü" olarak kutlanacak.

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Haber Merkezi İHA
Putinden Babalar Günü kararı: Ekimin 3’üncü pazar günü kutlanacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Tüm dünyada her yıl haziran ayının 3’üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, Rusya’da artık farklı tarihlerde kutlanacak.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı yeni kararname ile bundan böyle her yıl ekim ayının 3’üncü pazar gününün ülkede Babalar Günü olarak kutlanacağını açıkladı.

Putin’in imzaladığı kararnamede, "Aile kurumunu güçlendirmek ve çocuk yetiştirmede babalığın önemini artırmak için Babalar Günü’nün her yıl ekim ayının üçüncü pazar günü kutlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında ülkede Babalar Günü’nün kutlanacağı günü tartışmaya açmış, daha sonra ilgili kararname bakanlık tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderilmişti.

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