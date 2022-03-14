Putin'den dünyaya gözdağı: İngiliz basını 'Londrayı 5 dakika içinde vurabilir' diyerek duyurdu

Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya'dan tehdit gibi bir paylaşım geldi. Rusya, konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaştı.

Beyaz Deniz'deki Amiral Gorshkov firkateyninden fırlatılan füzeyi gösteren video, kısa sürede İngiliz basının manşetlerinde yer aldı.

İngiliz The Sun gazetesi haberi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

SAATTE 10 BİN KM HIZ

Haberde söz konusu füzenin saatte yaklaşık 10 bin kilometre hıza ulaştığı bilgisine yer verildi.

Rusya savunma bakanlığına ait TV Zvezda ise görüntüleri 'Zirkon hipersonik füzesinin hızı o kadar yüksek ki, düşman hava savunma sistemi onu zamanında algılayıp engelleyemiyor' yorumu ile paylaştı.

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ZAMANLAMA MANİDAR

Rusya söz konusu füzeyi son yıllarda pek çok kez test etmişti. Ancak son test zamanlaması nedeniyle batıya gözdağı olarak yorumlandı.

PUTİN 'YENİLMEZ' DEMİŞTİ

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.