Putin'den Gorbaçov'a veda: SSCB'nin son liderinin tabutuna çiçek bıraktı

Bunun yanında Genç Komünistler Birliği'nde de görev aldı. Bu dönemde tanıştığı Raisa Maksimovna Titarenko ile 25 Eyül 1953 tarihinde evlendi. 1978 yılında da tarım bakanı olarak senatoya girdi. Konstantin Çernenko'nun ölümünün üzerine de 1985 yılında KPSS'nin genel sekreterliğine getirildi. Aynı yıl Ronald Reagan'la Cenevre'de silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanında bilgi alışverişi için zirve toplantısı düzenledi.