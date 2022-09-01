Dünya Putinden Gorbaçova veda SSCBnin son liderinin tabutuna çiçek bıraktı
AVRUPA

Putin'den Gorbaçov'a veda: SSCB'nin son liderinin tabutuna çiçek bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 91 yaşında hayatını kaybeden Gorbaçov'a hastanede veda etti. Programının yoğunluğu nedeni ile Mihail Gorbaçov için düzenlenen törene katılmayacağı açıklanan Putin'in bu kararı Batı medyasında dikkat çekti.

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Haber Merkezi Diğer
Putinden Gorbaçova veda: SSCBnin son liderinin tabutuna çiçek bıraktı
​Putin'den Gorbaçov'a veda.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 30 Ağustos tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GORBAÇOV'A HASTANEDE VEDA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 91 yaşında hayatını kaybeden Gorbaçov'a bugün hastanede veda etti.

Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a son görevini gerçekleştiren Rus lider, bir buket kırmızı gülü Gorbaçov'un tabutuna koyarken görüntülendi.

Tabutun başında bir kaç dakika sessizce duran Putin, başını eğdi, tabuta dokundu ve haç çıkardıktan sonra odadan uzaklaştı.

PUTİN TÖRENE KATILMAYACAK

SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un ölümünün ardından 3 Eylül tarihinde düzenlenecek törene Rus liderin katılmayacağı açıklandı.

Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
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Alınan bilgilere göre, Sovyetler Birliği eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti.
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Ağır rahatsızlığı olduğu ve hastanede yaşam mücadelesi veren Garbaçov, hayata gözlerimi yumdu.
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Mihail Sergeyeviç Gorbaçov kimdir?
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Mihail Gorbaçov, 2 Mart 1931 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Stawropol bölgesinin Privolye köyünde doğdu. 1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. 1985 yılında da KPSS'nin genel sekreterliğine getirildi.<br><br>
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1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı.
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Bunun yanında Genç Komünistler Birliği'nde de görev aldı. Bu dönemde tanıştığı Raisa Maksimovna Titarenko ile 25 Eyül 1953 tarihinde evlendi. 1978 yılında da tarım bakanı olarak senatoya girdi. Konstantin Çernenko'nun ölümünün üzerine de 1985 yılında KPSS'nin genel sekreterliğine getirildi. Aynı yıl Ronald Reagan'la Cenevre'de silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanında bilgi alışverişi için zirve toplantısı düzenledi.
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1988'de de devlet başkanlığı vazifesine tayin edildi. 1989'da yapılan seçimlerde de yeniden parlamento başkanlığına seçildi. 19 Ağustos 1991'de de komünist rejimi yeterince desteklememesi bahanesiyle Gennad Yanayev komutasındaki KGB Gorbaçov'a karşı darbe düzenledi.
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Fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak iç karışıklıkların artarak devam etmesi üzerine üzerine Mihail Gorbaçov, 25 Aralık 1991'de görevinden istifa etmiştir.
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Mihail Sergeyeviç Gorbaçov kaç yaşında hayatını kaybetti?
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