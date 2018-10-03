Putin'den İdlib açıklaması: Çok iyi bir anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de Esed rejim güçleri ve muhalif grupları ayıran silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasına ilişkin Türkiye ile vardıkları anlaşma hakkında, "Kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma" ifadelerini kullandı.

Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada, İdlib'de bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulup terörist grupların bu bölgeden uzaklaştırılmasını öngören anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şu anda bu anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda gerçekten çok aktif çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuşan Putin, bu çalışmaların İran'ın desteğiyle devam ettirileceğini de belirtti.

Putin ayrıca, "Bu, Rusya ve Türkiye arasında yapılmış çok iyi bir anlaşma. Zira yeniden kan dökülmesini önledi" dedi.