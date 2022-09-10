Dünya Putinden İngiltere tahtına oturan Kral Charlesa tebrik
AVRUPA

Putin'den İngiltere tahtına oturan Kral Charles'a tebrik

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Birleşik Krallık tahtına geçen Kral III. Charles'ı tebrik etti.

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Haber Merkezi Diğer
Putinden İngiltere tahtına oturan Kral Charlesa tebrik
İngiltere Kralı III. Charles - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in krallığı bugün resmen ilan edilen Kral III. Charles'ı tebrik ettiği belirtildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kral III. Charles'a ‘içten tebriklerini’ sunduğunu duyurdu.

Kral III. Charles, geçtiğimiz Perşembe günü annesi Kraliçe II. Eliabeth’in vefatının ardından bugün Londra’daki James's Sarayı'nda düzenlenen törenle tahta geçti. Televizyondan canlı yayınlanan St James Sarayı'ndaki törene mevcut başbakan ve hâlâ hayatta olan eski başbakanlar, üst düzey yetkililer ve Kraliyet ailesi üyeleri katıldı.

Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov dün, Putin'in Kraliçe'nin cenazesine katılmayacağını duyurmuştu.

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