Putin'den nükleer tehdit: Bunu yapan herhangi bir ülkeyi yeryüzünden sileriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım ve tavan fiyat uygulamasının kendilerini etkilemeyeceğini açıklarken önemli mesajlar verdi. Putin, nükleer konusunda ise açık açık tehdit etti.

"TAVAN FİYATTAN ETKİLENMEYECEĞİZ"

Putin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki kritik görüşmeye değinen Putin, "Rusya ve ABD arasındaki temaslarla ilgili değişim belirli bir atmosfer yaratır, görüşmeler devam edecek" sözlerine yer verdi.

''YERYÜZÜNDEN SİLİNECEKTİR''

Rus lider ayrıca ''Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya cesaret eden herhangi bir ülke yeryüzünden silinecektir. ABD'nin sahip olmadığı hipersonik füze sistemlerine sahibiz. Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya karar veren düşmandan geriye bir şey kalmaz. Merkel'in Minsk anlaşması ile ilgili açıklamaları beni hayal kırıklığına uğrattı. Biz, her şeyi doğru yaptık, Minsk anlaşmalarına kimse uymayacaktı. Merkel'in Ukrayna'ya zaman kazandırmak için Minsk anlaşmasını imzalayacağına dair açıklaması, Rusya'nın 'özel askeri harekatına' daha önce başlaması gerektiği anlamına geliyor.'' dedi.

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PETROLDE TAVAN FİYAT UYGULAMASI

AB, G7 ülkeleri, Avustralya ve Norveç'in Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasına yanıt veren Putin, söz konusu uygulamayı yürürlüğe koyanlara petrol satmayacaklarını ve petrol üretimini kısma seçeneğini düşünebileceklerini söyledi.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

Putin, Rusya ve ABD istihbarat birimleri arasında temasların sürdüğünü belirterek, yeni mahkum takas ihtimali için "Her şey mümkün" şeklinde konuştu.

''ÇÖZÜM SÜRECİ BASİT OLMAYACAK''

Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Putin, ''Meselenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak" dedi.

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