Putin’den nükleer tehditli seferberlik: ‘Topraklarımızı her türlü yöntemle korumaya hazırız!’

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişiminde 7 ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etti. Ukrayna’nın doğusu ve güneyindeki 4 ayrılıkçı bölgenin Moskova’ya katılmak için referandum kararı almasının ardından dün sabah ulusa seslenen Putin, Batı’nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını iddia etti ve toprak bütünlüğünü korumak için ‘her türlü silahı kullanmaya hazır oldukları’ tehdidinde bulundu. Seferberlik açıklaması sonrası ülkeden kaçmak isteyen Ruslar havalimanlarına akın edince uçak biletleri tükendi ve fiyatlar da 5 katına çıktı. Ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez seferberlik çağrısı yapıldığı belirtiliyor.

BATI’YI SUÇLADI

Putin, bölgede sadece Ukrayna’yla değil, Batı’nın tamamıyla savaştıklarını dile getirdi. Batı’nın Ukrayna’ya Kırım, Belgorod ve Kursk’u vuracak silahlar verdiğini söyleyen Putin, bunun bütün kırmızı çizgileri aştığını vurguladı. Açıklamasında Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere’yi “savaşın Rus topraklarına taşınmasına sebep olmakla” suçlayan Rus lider, “Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Bize karşı nükleer şantaj da dahil bütün tehditleri sergiliyorlar. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil!” ifadelerini kullandı.

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300 BİN KİŞİ ÇAĞRILACAK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi. Rus Bakan, “Zorlu bir muharebe yürütüyoruz. Rusya, kolektif Batı ile savaşta. Nükleer üçlü de dahil Rus Silahlı Kuvvetleri’nin tüm silahları, devlet başkanı tarafından belirlenen görevi yerine getirecektir” açıklamasında bulundu. Şoygu, savaşın başından bu yana 5 bin 937 Rus askerinin yaşamını yitirdiğini, buna karşılık Ukrayna tarafının ise 61 bin 207 asker kaybettiğini öne sürdü.

Putin

UÇAK BİLETLERİ YOK SATIYOR

Putin’in seferberlik ilanı Ruslar arasında paniğe yol açtı. Rus basını, açıklamanın ardından ülkeden kaçanların sayısının arttığını aktardı. Savaş nedeniyle daha önce binlerce kişinin Rusya’dan kaçtığına dikkat çeken Moscow Times gazetesi, askere çağrılmaktan korkan birçok kişinin panikle yurt dışına bilet aramaya başladığını belirtti. Gazetenin haberinde, Putin’in çağrısı sonrası Gürcistan, Türkiye ve Ermenistan gibi Ruslar için vize gerektirmeyen ülkelere bilet fiyatlarının bir anda fırladığı ve birçok yere biletlerin tükendiği kaydedildi. Moskova’dan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a direkt uçuşlar da dün öğlen seyahat şirketlerinin sitelerinden kaldırıldı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da önceki gün kabul edilen yasa tasarısı ile askeri ceza kanununda bazı değişiklikler yapılmıştı. Buna göre seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştı.

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ZELENSKİ: PUTİN ŞANTAJ YAPIYOR

Seferberlik kararı üzerine Ukrayna tarafından da açıklamalar geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Batı, Putin’in şantajlarına boyun eğmemeli. Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum” dedi. Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak da seferberlik kararının öngörülen bir durum olduğunu ve savaşın Moskova’nın planladığı gibi gitmediğine işaret ettiğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise “Sahte referandumlar ve seferberlik hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Topraklarımızı özgürleştirme hakkına sahibiz ve Moskova ne derse desin buna devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Binden fazla gözaltı

Putin’in kısmi seferberlik ilanının ardından 38 kentte protestolar patlak verdi. Gösterilere güvenlik güçleri müdahale ederken, gözaltına alınanların sayısının bini aştığı belirtildi.

Rusya’nın savaşı plansız ilerliyor

Şubat ayından bu yana devam eden Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta, Moskova, kapsamlı bir harekat için kısmi askeri seferberlik ilan etti. Ukrayna güçlerinin Luhansk’a girmesi sonrası atılan adım ile ilgili askeri kaynaklar, “Rusya’nın almış olduğu karar, savaşı daha kolay kazanacağı düşüncesiyle plan ve programlı hareket etmemesinden kaynaklanıyor” dedi. Rusya’nın seferberlik kararını savaşın yedinci ayında almasının bir zafiyet olduğunu dile getiren askeri kaynaklar, “Bu adım, Moskova’nın savaşa yeteri kadar iyi hazırlanmadığının göstergesi. Bu tarz seferberlik konuları, harekat başlamadan önce plan program dâhilinde yapılır. Askeri kapasiteniz ve birliklerinizin durumunu buna göre yaparsınız. Savaşın üzerinden 7 ay geçtikten sonra Rusya’nın böyle bir karar alması, savaşı ciddiye almamasından kaynaklı. Bu bir istihbarat zafiyeti” açıklamasında bulundu. Emekli Büyükelçi Vahit Özdemir de Rusya’nın bu adımının her şeyi göze aldığının göstergesi olduğunu belirterek, “Bu süreçte gerek ambargolar gerekse ABD ve AB’nin Ukrayna’yı kışkırtması ile Rusya’nın üzerine çok fazla gidildi. Dünyayı kaosa sürükleyen bu karışıklığın 3. Dünya Savaşı’na yol açacak etkilerini görebiliriz. Putin, elindeki istihbarat raporları sonucu da böyle bir karar almış olabilir” ifadelerini kullandı.

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Başarısız olduğunun göstergesi

Bölgedeki gerilimi bir adım öteye taşıyan karara uluslararası tepki yağdı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya’nın ilhak adımının, “Putin’in planının başarısız olduğunun itirafı” anlamına geldiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de “Putin’in açıklamaları savaşın Rusya açısından yolunda gitmediğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir söylem, nükleer savaşı kazanamaz” açıklamasında bulundu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Rusya’nın Ukrayna’yı yok etmeye ve sınırları değiştirmeye çalıştığını söyleyerek tepki gösterdi.

Kısmi seferberliğin detayları

- Öncelikle orduda görev yapmış ve şu an yedekte bulunan deneyimli vatandaşlar askere çağrılacak

- Cepheye gitmeden önce askerlere eğitim verilecek

- Askerlik hizmetine çağrılan Rus vatandaşları, sözleşmeli askeri personel statüsüne sahip olacak

- Bu kişilere sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak

- Sözleşme süresi, seferberlik sonuna kadar devam edecek

- Savunma endüstrisinde çalışanlar seferberlik hizmetine dahil olmayacak.

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