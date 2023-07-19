Putin'den yeni karar: Orduya girmelerine izin verdi

Vladimir Putin
Rusya, Ukrayna'da yeni bir savaşa 100.000 asker daha hazırlarken, askerlerinin azami yaşını on yıla kadar yükseltti. Salı günü Rusya parlamentosu, erkeklerin orduda hizmet etmek için seferber edilebileceği azami yaşı en az beş yıl uzattı - en yüksek rütbeli subaylar 70 yaşına kadar görev yapabilecek. Öte yandan Kiev'deki askeri şefler, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki cephe hattının kuzey kesimindeki Kupyansk çevresindeki bölgeye saldırmak için yeni bir asker gücü oluşturduğuna inanıyor.
Yeni yasa onaylandı
Yakın zamanda onaylanan bir yasaya göre, en yüksek rütbeye sahip yedek askerler 70 yaşına kadar hizmete geri çağrılabilir. Ukrayna ordusu sözcüsü Albay Serhi Cherevaty, Rusya'nın Storm-Z eski mahkum taburlarına savaşa hazırlanma emri verdiğini ve Kupyansk çevresinde günde 500'den fazla mermi ateşlediğini söyledi. "Düşman çok güçlü bir grup topladı. 100.000'den fazla personel, 900'den fazla tank, 550'den fazla topçu sistemi ve 370 roket salvo sistemi.' Rus haber ajansları, kuvvetlerinin Kupyansk'a doğru yaklaşık bir mil ilerlediğini iddia etti.