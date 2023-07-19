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Dünya

Putin'den yeni karar: Orduya girmelerine izin verdi

Rusya, Ukrayna'da yeni bir savaşa 100.000 asker daha hazırlarken, askerlerinin azami yaşını on yıla kadar yükseltti. Buna göre ülkede 70 yaşına kadar askerlik hizmeti yapılabilecek.

13:25 . 19/07/2023 Çarşamba
Diğer
Vladimir Putin

Vladimir Putin

Rusya, Ukrayna'da yeni bir savaşa 100.000 asker daha hazırlarken, askerlerinin azami yaşını on yıla kadar yükseltti. Salı günü Rusya parlamentosu, erkeklerin orduda hizmet etmek için seferber edilebileceği azami yaşı en az beş yıl uzattı - en yüksek rütbeli subaylar 70 yaşına kadar görev yapabilecek. Öte yandan Kiev'deki askeri şefler, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki cephe hattının kuzey kesimindeki Kupyansk çevresindeki bölgeye saldırmak için yeni bir asker gücü oluşturduğuna inanıyor.

Yeni yasa onaylandı

Yakın zamanda onaylanan bir yasaya göre, en yüksek rütbeye sahip yedek askerler 70 yaşına kadar hizmete geri çağrılabilir. Ukrayna ordusu sözcüsü Albay Serhi Cherevaty, Rusya'nın Storm-Z eski mahkum taburlarına savaşa hazırlanma emri verdiğini ve Kupyansk çevresinde günde 500'den fazla mermi ateşlediğini söyledi. "Düşman çok güçlü bir grup topladı. 100.000'den fazla personel, 900'den fazla tank, 550'den fazla topçu sistemi ve 370 roket salvo sistemi.' Rus haber ajansları, kuvvetlerinin Kupyansk'a doğru yaklaşık bir mil ilerlediğini iddia etti.


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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı. KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirten Uraloğlu, “Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak” dedi. Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yarın gerçekleştirecek. Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı gerçekleştirecek.


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