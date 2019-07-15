Dünya Putine komplo hazırlığı
AVRUPA

Putin’e komplo hazırlığı

Amerikan ve İngiliz gizli servislerinin Rusya lideri Vladimir Putin’in yakın çevresi ve Savunma Bakanlığı’nın yönetimi hakkında bilgi çarpıtma amaçlı, ‘uydurma haberler’ hazırladığını; bu haberlerin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların altyapısının oluşturulması için kullanılacağı ileri sürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya lideri Vladimir Putin
Rusya lideri Vladimir Putin

Rus haber sitesi Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Medya alanında oldukça saldırgan eylemlere girişilmekte. Artık gizlenmeyen kışkırtıcı eylemler çerçevesinde, Amerikan ve İngiliz gizli servis uzmanları, Rus yönetimi hakkında sahte bilgiler üretiyor” ifadelerini kullandı.

SOROS MEDYASINA SIZDIRILDI

Yetkili, bu şekilde Batı lehine suni olarak hazırlanan bilgilerin ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) gibi kuruluşlar üzerinden başta George Soros, Bill Browder gibi etkili finansçıların kontrolünde olan, ayrıca Amerikan yönetimi tarafından finanse edilen medya kuruluşlarına sızdırıldığını vurguladı.

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