Putin’e komplo hazırlığı

Rus haber sitesi Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Medya alanında oldukça saldırgan eylemlere girişilmekte. Artık gizlenmeyen kışkırtıcı eylemler çerçevesinde, Amerikan ve İngiliz gizli servis uzmanları, Rus yönetimi hakkında sahte bilgiler üretiyor” ifadelerini kullandı.
SOROS MEDYASINA SIZDIRILDI
Yetkili, bu şekilde Batı lehine suni olarak hazırlanan bilgilerin ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) gibi kuruluşlar üzerinden başta George Soros, Bill Browder gibi etkili finansçıların kontrolünde olan, ayrıca Amerikan yönetimi tarafından finanse edilen medya kuruluşlarına sızdırıldığını vurguladı.