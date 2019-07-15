Putin’e komplo hazırlığı

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Saraçhane destanı

31 Mart ve 23 Haziran seçimleri nedeniyle son 6 aydır Türkiye’nin ana gündemi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin ilk işgal ettiği yerlerden birisiydi. Destansı direnişe sahne olan gecede iradesine sahip çıkan millet, belediyeyi hainlere dar etti. Aralarında Prof. Dr. İlhan Varank’ın da olduğu 14 şehit ve 152 gazinin öncülüğünde darbeciler belediyeden söküp atıldı. O gece milletin direnişi daha önce hiç yayınlanmayan fotoğraflarla Yeni Şafak’ın objektiflerine böyle yansıdı...