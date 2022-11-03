Putin'i karşılayan Rus askerinin ilginç tavırları sosyal medyada gündem oldu

Putin'in yürüyüşündeki sır ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in niye sol yanı öne doğru asimetrik bir şekilde yürüdüğü araştırmaya konu oldu. Portekiz, İtalya ve Hollanda'dan bir grup bilim adamının araştırması İngiliz tıp dergisi The BMJ'de yayınlandı. Hollanda'daki Radboud Üniversitesi araştırmacıları, Putin ve bazı üst düzey yetkililerin yürüyüş şeklini analiz etti. Buna göre Putin'in yürürken sağ elini az sallayarak vücuduna yakın, sol elini ise yönlendirici olarak kullanması yıllar önce Sovyet istihbaratı KGB'deyken aldığı eğitimden kaynaklanıyor. Ajanlar, tabancalarını göğsün hemen altında taşırken, sağ elin silaha daha çabuk ulaşması amaçlanıyor.