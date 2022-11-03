Dünya Putini karşılayan Rus askerinin ilginç tavırları sosyal medyada gündem oldu
AVRUPA

Putin'i karşılayan Rus askerinin ilginç tavırları sosyal medyada gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in protokolde karşılandığı sırada, nöbet tutan askerin kameralara yansıyan tavırları oldukça dikkat çekti. Rus askerinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu, yaklaşık 30 milyon kez izlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Putini karşılayan Rus askerinin ilginç tavırları sosyal medyada gündem oldu
​Rusya Devlet Başkanı Putin

Devlet başkanlarının protokolde askerler tarafından karşılanması, ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerin durumun ciddiyetine verdiği önem, protokoldeki askerlerin tavırlarından net şekilde anlaşılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in protokolde karşılandığı sırada, nöbet tutan askerin kameralara yansıyan tavırları sosyal medyada gündem oldu.

Putin'i karşılayan Rus askerinin ilginç tavırları
OYNAT 00:40
Putin'i karşılayan Rus askerinin ilginç tavırları
Devlet başkanlarının protokolde askerler tarafından karşılanması, ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerin durumun ciddiyetine verdiği önem, protokoldeki askerlerin tavırlarından net şekilde anlaşılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in protokolde karşılandığı sırada, nöbet tutan askerin kameralara yansıyan tavırları sosyal medyada gündem oldu. Putin'i karşılayan Rus askerinin görüntüsü yaklaşık 30 milyon kez izlendi.

BEKLERKEN RAHATTI

Putin gelmeden önce nöbet yerinde, rahat bir tavırla bekleyen askerin, Putin geldikten sonra kendisine hızla çekidüzen verdiği anlar dikkat çekti.

KAPIYI AÇTI, SELAM VERDİ, SEYRETTİ

Putin, söz konusu Rus askerin nöbet tuttuğu binaya girerken, kapılar açıldı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Rus askerin selam verdikten sonra Putin'i takip eden baş hareketi internette 30 milyona yakın izlendi.

Putin'in yürüyüşündeki sır ortaya çıktı
OYNAT 00:53
Putin'in yürüyüşündeki sır ortaya çıktı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in niye sol yanı öne doğru asimetrik bir şekilde yürüdüğü araştırmaya konu oldu. Portekiz, İtalya ve Hollanda'dan bir grup bilim adamının araştırması İngiliz tıp dergisi The BMJ'de yayınlandı. Hollanda'daki Radboud Üniversitesi araştırmacıları, Putin ve bazı üst düzey yetkililerin yürüyüş şeklini analiz etti. Buna göre Putin'in yürürken sağ elini az sallayarak vücuduna yakın, sol elini ise yönlendirici olarak kullanması yıllar önce Sovyet istihbaratı KGB'deyken aldığı eğitimden kaynaklanıyor. Ajanlar, tabancalarını göğsün hemen altında taşırken, sağ elin silaha daha çabuk ulaşması amaçlanıyor.

Dış basın son dakika olarak duyurdu: Erdoğan Putin'i tahıl anlaşmasına nasıl ikna etti?
DÜNYA
Dış basın son dakika olarak duyurdu: Erdoğan Putin'i tahıl anlaşmasına nasıl ikna etti?

Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin desteği sayesinde Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin desteği sayesinde Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik
Rus askerin ilginç tavırları

Rus askerin ilginç tavırları

​Putin'in karşılanması sosyal medyada gündem oldu.
Mavi dil paniği

Mavi dil paniği

​Bir ilimiz karantinaya alındı: Ekipler harekete geçti.
Putin ikna oldu koridor açıldı

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı.
Bölgede tansiyon yükseliyor

Bölgede tansiyon yükseliyor

Japonya'dan Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye dair açıklama.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

​'Araplara ölüm' sloganları atıldı.

​Yunanistan mültecileri öldürmek için 'Gölge Ordu' kurdu.

​110 milyar metreküp rezerv.

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'

​Solunum yolu enfeksiyonları beş kat arttı.

​29 yıl sonra evlatlarının yanında.

​Beş milyar dolarlık ticaret şöleni.

​Katar Dünya Kupası'nda İslam'ı tanıtacak.

​Terapi duyguları ele veriyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.