Putin'i karşılayan Rus askerinin ilginç tavırları sosyal medyada gündem oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in protokolde karşılandığı sırada, nöbet tutan askerin kameralara yansıyan tavırları oldukça dikkat çekti. Rus askerinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu, yaklaşık 30 milyon kez izlendi.
Devlet başkanlarının protokolde askerler tarafından karşılanması, ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerin durumun ciddiyetine verdiği önem, protokoldeki askerlerin tavırlarından net şekilde anlaşılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in protokolde karşılandığı sırada, nöbet tutan askerin kameralara yansıyan tavırları sosyal medyada gündem oldu.