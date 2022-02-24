Putin'in askeri harekat stratejisi ne?

Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzrarslan Ukrayna'da yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

Ukrayna'nın kuzeyinde Belarus'ta 30 bin Rus askeri bulunuyor. Bazı bilgiler Belarus'taki Rus askerlerinin bölgeye giriş yaptığı yönünde. Ancak resmi olarak bu henüz doğrulanmamış. Bu sadece Donbas'a yönelik değil Ukrayna'ya yönelik bir askeri operasyon. Topyekün işgal olur mu, buna Putin karar verir.

Putin'in yaptığı şu, askeri üsleri, limanları vuruyor; Ukrayna'nın askeri yeteneklerini yok etmek istiyor. Sonrasında da Kiev rejimini değiştirip Rusya yanlısı bir rejim kurmak istiyor.

DÜNYA Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

DÜNYA Putin Ukrayna'ya saldırı emrini üç gün önce vermiş