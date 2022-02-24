Dünya Putinin askeri harekat stratejisi ne?
ASYA

Putin'in askeri harekat stratejisi ne?

Rusya Donbas'ta askeri birliklerini içeri soktu. Kırım üzerinden Odesa'daki Ukrayna deniz kuvvetlerine operasyon başlattılar. Ardından da Kiev'deki kritik askeri havaalanlarını bombaladılar. Ukrayna ise bir savunma savaşı veriyor.

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Haber Merkezi Diğer
Putinin askeri harekat stratejisi ne? Putin Nereleri Vuracak?
Rusya Devlet Başkanı Putin.

Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzrarslan Ukrayna'da yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

Ukrayna'nın kuzeyinde Belarus'ta 30 bin Rus askeri bulunuyor. Bazı bilgiler Belarus'taki Rus askerlerinin bölgeye giriş yaptığı yönünde. Ancak resmi olarak bu henüz doğrulanmamış. Bu sadece Donbas'a yönelik değil Ukrayna'ya yönelik bir askeri operasyon. Topyekün işgal olur mu, buna Putin karar verir.

  • Putin'in yaptığı şu, askeri üsleri, limanları vuruyor; Ukrayna'nın askeri yeteneklerini yok etmek istiyor. Sonrasında da Kiev rejimini değiştirip Rusya yanlısı bir rejim kurmak istiyor.

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