Dünya Putinin Kuzey Kutbundaki gizli planı uyduya yakalandı Askeri varlığını artırıyor
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Putin'in Kuzey Kutbu'ndaki gizli planı deşifre oldu

Putin'in Kuzey Kutbu'ndaki gizli planı uyduya yakalandı: Askeri varlığını artırıyor

Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca kıymete binerken, Rusya ise harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalandı. Yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın yıllardır anlaşmazlığın odağında olan arktik bölgesindeki askeri varlığını artırdığını gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Diğer
Putinin Kuzey Kutbundaki gizli planı deşifre oldu
Foto/arşiv

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli gündem maddelerinden birisi olan Arktik bölgesi yine gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda bölgede tatbikat başlatan Rusya, tabiri caizse 3 nükleer denizaltı ile gövde gösterisi yapmıştı. Putin bunun ne Sovyet tarihi ne de modern zaman tarihinde bir muadilinin olmadığını açıklamıştı.

UYDUYA YAKALANDI

Şimdi ise Putin yönetiminin Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalandı.

Yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın yıllardır anlaşmazlığın odağında olan arktik bölgesindeki askeri varlığını artırdığını gözler önüne serdi.

Rusya'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı.
Rusya'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı.

Söz konusu görüntüler sayesinde Rusya'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Moskova, bölgedeki tesislerine ek gözetleme ve hava savunma unsurları konuşlandırdı.

Rusya'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı.
Rusya'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı.

BEŞ ÜLKENİN RADARINDA

Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu, çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu beş ülke; ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya'nın radarına girdi.

Bu 5 ülke son yıllarda denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü. Bölge ile ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor.

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