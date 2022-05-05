Putin'in 'ölüm meleği'nden tehdit: Zafer bizim olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan, Wagner paralı asker grubunun finansörü Yevgeny Prigozhin’in savaşla ilgili açıklamaları gündeme damgasını vurdu. Kiev’e 400 kişilik bir suikast timi yollayan ve Zelenski’yi öldürmek peşinde olduğu söylenen grup önceki yılarda Suriye’de yaptığı işi şimdi Ukrayna’da devam ettiriyor. Wagner lideri Prigozhin, Rusya’nın zaferi yakın olduğunu belirterek, " Sizler Rusların, Malililerin, Orta Afrikalıların, Kübalıların, Nikaragualıların ve diğer halkların iğrenç Üçüncü Dünyalılar olduğunu sanan ölmeye yakın Batı medeniyetisiniz. Acınası durumdaki nesli tükenmekte olan bir grup sapıksınız" ifadelerini kullandı.
Son dönemde Mali'de katliam yapmakla suçlanan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden olan, catering alanında aldığı devlet ihaleleri nedeniyle "Putin'in aşçısı, Putin'in şefi" olarak anılan ve Rus liderin emirleriyle Wagner Grubu'nu yönettiği iddia edilen Yevgeny Prigozhin, İngiliz Guardian gazetesine konuştu.
'SİZLER NESLİ TÜKENMEKTE OLAN SAPIKLARSINIZ, ZAFER BİZİM OLACAK'
Batı dünyasını "acınası durumdaki nesli tükenmekte olan sapıklar" diye niteleyen Prigozhin, Rusya'nın Ukrayna'da mutlaka zafer kazanacağını belirtti. Wagner'le herhangi bir ilişkisi olmadığını savunan Rus iş insanı, "Sizler Rusların, Malililerin, Orta Afrikalıların, Kübalıların, Nikaragualıların ve diğer halkların iğrenç Üçüncü Dünyalılar olduğunu sanan ölmeye yakın Batı medeniyetisiniz. Acınası durumdaki nesli tükenmekte olan bir grup sapıksınız. Biz çokuz, milyarlarız. Zafer bizim olacak" dedi.
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RUSYA, WAGNER'İN AFRİKA'DA FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜNÜ KABUL ETMİŞTİ
ABD ve Avrupa ülkelerinin Mali'de ve Afrika'da insanları köleleştirmeye çalıştığını söyleyen Prigozhin, Batı'nın bölgede doğal zenginlikleri yağmalamak için terör örgütleri aracılığıyla korku ortamı yarattığını öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada Wagner Grubu'nun Mali ve Libya'da faaliyet yürüttüğünü doğrulamış ama grubun doğrudan Rus hükümetinden talimat aldığı iddiasını yalanlamıştı. Suriye ve Ukrayna'da da insan hakları ihlalleriyle suçlanan Wagner Grubu'na bağlı yüzlerce paralı askerin çeşitli ülkelerde savaştığı söyleniyor.