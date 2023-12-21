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Putin'in tutuklanmasını onaylamışlardı: Rusya'dan Ermenistan'a dikkat çeken davet

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Erivan yönetimiyle sakin bir atmosferde meseleleri ele alabileceklerini söyledi. Zaharova, bunun için Paşinyan'ın St Petersburg'da'ki toplantıya beklediklerini duyurdu. Ermenistan Parlamentosu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyeliğini onaylamıştı.

10:21 - 21/12/2023 Perşembe
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Paşinyan - Zaharova - Putin
Paşinyan - Zaharova - Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ülkesine davet etti.


Moskova yönetimi, Paşinyan'ın daveti değerlendirerek Rusya'yı ziyaret edeceğini umuyor.


Rusya Paşinyan'ı bekliyor


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paşinyan'ın, 25-26 Aralık tarihlerinde Putin'in davetine icabetle St Petersburg'da olacağını varsaydıklarını belirtti.


Putin, söz konusu tarihlerde Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başkanlarının geleneksel Yeni Yıl öncesi toplantısına katılacak.



"Ermenistan'la sakin tartışmaya hazırız"


Toplantıda tüm meselelerin ele alınma fırsatı olacağını belirten Zaharova, şunları söyledi:


Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin tüm yönleriyle tutumumuz hem Devlet Başkanı (Putin) hem de Rusya Dışişleri Bakanı (Lavrov) tarafından defalarca ve ayrıntılı olarak ifade edildi.


Ermenistan ile sakin, profesyonel ve ortaklık tarzında bir tartışmaya her zaman hazırız.


Rusya-Ermenistan hattındaki ilişkiler, son dönemde gerilmiş durumda. Erivan, Moskova'yı Azerbaycan'a karşı kendilerine destek vermemekle suçluyor.


Ermenistan topraklarında ABD askerlerinin katılımıyla yapılan tatbikat ise Kremlin'in tepkisine yol açtı.

#Rusya
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#Putin
#Paşinyan
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