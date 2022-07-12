Putin'in yeni denizaltısı tüm şehirleri radyoaktif tsunamilerle yutabilir

“Kıyamet denizaltısı” olarak adlandırılan Belgorod, 24 metre uzunluğu ile son 30 yılın en büyük denizaltısı oldu.

Altı adet Poseidon nükleer torpido ile donatılan denizaltının nükleer yüke sahip olduğu ve devasa bir tsunamiye neden olabilecek kadar güçlü olduğu belirtildi.

DÜNYA Rusya'dan füze denemesi: Putin'den ABD ve Japonya'ya gözdağı

FOTOĞRAF 4 Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Rusya'nın İvonovo Bölgesi'ndeki 100 kilometrelik bir alanda aktif tatbikata başladığı ifade edilerek, \"Stratejik Kuvvetler, füze sistemlerinin saha mevzilerine getirilmesi, 100 kilometre mesafeye kadar ilerleyiş yapılması, birimlerin saha mevzilerinde gelişmiş teçhizatında değişiklik yapılarak dağıtılması, kamuflaj ve muharebe güvenliği konuları üzerinde çalışıyor\" denildi. İlk kez 2007 yılında test edilen Rus yapımı Yars termonükleer kıtalararası balistik füzelerin yer alacağı tatbikata, yaklaşık bin personel ve 100'den fazla araç katılacak. Füze fırlatması yapılmayacak olan tatbikatta, devriye, füze sistemleri kurma ve saldırılara karşı koruma eğitimi yapılacak.<br> Kış eğitim döneminde füze birimlerinin 300'den fazla askeri tatbikat yaptığını belirten Bakanlık, yaz döneminde de stratejik füze birimlerinin 100'den fazla tatbikat yapacağını duyurdu.<br> Öte yandan Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrası 2 kez stratejik nükleer füzeler ile tatbikatlar gerçekleştirmiş, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla birlikte İskender stratejik füzeleri Finlandiya sınırına kaydırmıştı.<br> Rusya'dan gözdağı: ABD'nin açıklamasından hemen sonra nükleer tatbikata başladı Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri sağlayacağını açıklamasından birkaç saat sonra nükleer tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, ilk kez 2007 yılında test edilen Rus yapımı Yars termonükleer kıtalararası balistik füzelerin yer alacağı tatbikata, yaklaşık bin personel ve 100'den fazla araç katılacağını belirtti. BiP'te paylaş

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Bir rapor ise Poseidon "kelimenin tam anlamıyla füze savunmasının altına girebilmelerinin, onu yavaş ama kaçınılmaz bir ölüm haline getirdiğini" iddia etti ve şu ifadeye yer verildi:

"Nükleer caydırıcı güç olarak kullanılacak."