​Radikal Yahudiler terör estiriyor​

İşgalci İsrail yönetiminin desteklediği radikal Yahudi terör gruplarının başta Kudüs olmak üzere Yafa ve El Halil’de Filistin mahallelerini hedef alan saldırılarını artırması dikkati çekiyor. Geçen hafta El-Halil kentinde Filistinlilere ait dükkanlar Yahudi yerleşimciler tarafından yağmalandı. Yine Filistinlilerin yaşadığı tarihi Yafa kentinde de yerleşimcilerden oluşan bir grup, İsrail polisinin desteğiyle saldırılar düzenledi. Bu saldırıların hemen ardından ise Doğu Kudüs’ün eski Şehir bölgesinde Lehava adlı Yahudi terör örgütü mensuplarının Filistinlilere yönelik saldırıları geldi. İsrail polisinin tüm bu saldırılara göz yumduğu ve saldırılara tepki gösteren Filistinli gruplara müdahale ettiği görüldü. 22 Nisan günü radikal Yahudilerin saldırıları zirve yaptı ve 105 Filistinli olaylarda yaralandı.

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ARAPLARA ÖLÜM SLOGANLARI

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde toplanan Lehava adlı Yahudi terör örgütü mensupları “Araplara ölüm” sloganı atarak, Filistinlilere ait ev ve iş yerlerine saldırdı. Haaretz’in elde ettiği WhatsApp mesajlarında örgütün mensuplarının “Bugün Arapları yakıyoruz. Molotofkokteyliler hazır.” mesajını paylaştığı görüldü. Lehava militanlarının İsrail’in bir süredir boşaltmaya çalıştığı Şeyh Cerrah mahallesine de saldırdığı belirtildi.

ŞAM KAPISI GERİLİMİ

Radikal Yahudilerin saldırılarına İsrail polisinin destek verdiği görüldü. Son bir haftadır İsrail polisinin, Kudüs’te teravih namazından çıkan Filistinlileri hedef aldığı biliniyor. Gerginlik, Filistinlilerin Ramazan geleneği olan, oruçlarını Eski Şehrin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başladı. İsrail’in bu yolla Eski Şehir üzerinde kontrolünü artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

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YAFA’DA HEDEF YAHUDİLEŞTİRME

Yafa’da da geçen hafta içi Filistinlilerin yaşadığı mahalleler Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına hedef oldu. İsrail polisi, Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 10 kişiyi tutuklarken Eliyahu Mali adlı bir hahamın destekçisi olduğu belirtilen bir grup da polis koruması altında sokaklarda Filistinlilere saldırdı. Saldırıların arkasında, bir dönem şehirde çoğunluğu oluşturan Arap nüfusun son kalan kısmını da göçe zorlamak ve Filistinlilerin yaşadığı evlerin boşaltılarak bölgenin Yahudileştirilmesi olduğu kaydediliyor.

EL HALİL’DE YAĞMA

Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim camiinin de bulunduğu El Halil kentinde radikal Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusunun emriyle kapatılan Filistinlilere ait dükkanlara, önceki cuma günü baskın düzenledi ve yağmaladı. Filistinli gruplar, İsrail’in, El Halil’de radikal Yahudi yerleşimciler için aldığı önlemler ve uyguladığı icraatlar neticesinde kentte bin 800 ticari merkezin kapısına kilit vurduğunu, bunların 530’unun ise İsrail ordusunun emriyle kapatıldığını belirtiyor.

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FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN UYARI

Gazze’deki Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin günlerdir Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik müdahaleleriyle ilgili olarak “Düşman, Kudüs’e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek.” uyarısında bulundu. Direniş gruplarının açıklamasında, “İsrail liderlerini, yanlış hesap yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Başkentimiz (Kudüs), orada yaşayan halk ve kutsal mekânlarımız kırmızı çizgimizdir. Düşman, bunlara yönelik eylemlerin yansımalarının büyük olacağını ve bunun bedelini ağır ödeyeceğini bilsin.” ifadesi kullanıldı.

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