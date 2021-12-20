Dünya Rai Tayfununun vurduğu Filipinlerde ölü sayısı 208e yükseldi
ASYA

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 208, kayıp 52, yaralanan kişi sayısı 239 olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rai Tayfununun vurduğu Filipinlerde ölü sayısı 208e yükseldi
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi.

Hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.

Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e yükseldi.

Kayıp 52 kişiyi arama faaliyetleri devam ederken, en az 239 kişinin de yaralandığı belirtildi.

  • Kurtarma ekipleri, karşılaştıkları manzaraları "tam bir kıyım" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, yaygın, toprak kaymaları ve sellere bağlı can kayıplarının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bombalanmış gibi görünen bazı bölgeler olduğunu ifade etti.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi

Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı vermişti.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.

  • Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi

Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

  • Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 121'e yükseldi
DÜNYA
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 121'e yükseldi

Güney Kore’yi Tayfun vurdu: 7 ölü
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Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Haima tayfununda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Yetkililer, saatteki hızı 225 kilometreyi bulan tayfunda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Tayfun nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini kaydeden yetkililer, bazı evlerin yıkıldığını, ağaçların devrildiğini ve bazı bölgelere elektrik verilemediğini belirtti.Her yıl 20 civarında tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinler'de, 2013 yılında etkili olan Haiyan tayfunu 6 binden fazla kişinin ölümüne, 4 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.


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