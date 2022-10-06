Dünya Rakamlar gerçeği yansıtmıyor Avrupada açıklanan yüzde 10 enflasyon oranı gerçekle çok farklı
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Rakamlar gerçeği yansıtmıyor: Avrupa'da açıklanan yüzde 10 enflasyon oranı gerçekle çok farklı

Avrupa'da kriz rakamlarla saklanmaya çalışılıyor. Bild gazetesinin eski yayın yönetmeni Reichelt, açıklanan yüzde 10 enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını, gıda enflasyonunun en az yüzde 65 olduğunu belirtti. Alım gücünün de yüzde 40 düştüğünü ve iflas dalgasının artık durdurulamayacağını söyleyen Reichelt, kurduğu 'Pleiteticker' adlı sitede her gün iflas eden şirketlerin sayılarını tutacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Rakamlar gerçeği yansıtmıyor: Avrupada açıklanan yüzde 10 enflasyon oranı gerçekle çok farklı
Avrupa'da iflaslar her geçen gün artarak devam ediyor.

Avrupa, Almanya başta olmak üzere enflasyon sorununa çare bulamıyor. Devletin açıkladığı enflasyon rakamları gerçekleri yansıtmıyor. Bild gazetesi eski yayın yönetmeni Reichelt, Almanya'da yüzde 10 olarak açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını belirterek ülkede satın alım gücünün de yüzde 40 düştüğünü belirtti.

Batı ülkelerinde ekonominin sarsıldığını dile getiren Reichelt, her gün iflas eden şirketleri kurduğu 'Pleiteticker' adlı sitede duyuracağını açıkladı.

Sitede açıklanan verilere göre son bir haftada 209, dünden bugüne ise 69 şirket iflas etmiş durumda. Sitede belirtilen rakamlara göre 2022 yılı içinde iflas edenlerin sayısı 15 bini geçti.

Gerçek enflasyonun açıklanan rakamlardan çok farklı olduğunu belirten site, yaşanan enerji krizlerine ve halkın geçinemediğine dikkat çekiyor. Site ayrıca Alman Bakan Robert Habeck'in yaşanan krizleri görmek istemediğinin de altını çiziyor.

Sitede yapılan enflasyon hesaplamalarına göre bazı kalemler incelendiğinde gıda ürünlerinde yüzde 40, kira artışlarında yüzde 35, doğalgaz ve elektriğe ise yüzde 12.5 artışın kaydedildiği görülüyor.

Farklı hesaplamalarla birlikte enflasyon gerçeğini ortaya çıkaran sitede, 'Ortalama bir ailenin 3 bin 600 euro olan alım gücü geçen yıla göre 2 bin 181 euroya düştü' denildi.

Son olarak elektrik tasarrufu için Avrupa'da şehirlerin artık karanlık bir ortama dönüştürüldüğünü dile getiren site, suç oranlarının da artabileceğine dikkat çekti.

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