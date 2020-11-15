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Dünya Rakamlar korkuttu Belçikada test uygulaması değişiyor
AVRUPA

Rakamlar korkuttu: Belçika'da test uygulaması değişiyor

Belçika'da semptom göstermeyen ancak riskli teması bulunanlara Kovid-19 testi uygulaması yeniden başlayacak. Belçika'da her gün ortalama 202 kişi virüsten hayatını kaybediyor. Bu sayı önceki haftaya göre yüzde 15 artış anlamına geliyor.

Haber Merkezi AA
Belçika'da test uygulaması değişiyor.
Belçika'da test uygulaması değişiyor.

Belçika'da koronavirüsle mücadelede yeni yöntemler denenecek. Ülke geçen ay alınan "semptom göstermeyen kişilere Kovid-19 testi uygulamama" kararından vazgeçiyor.

TEMASLILARA TEST

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Kovid-19 salgınıyla mücadelede test stratejisinde geri dönüş olacağını belirterek "Semptom göstermeyen ancak yüksek riskli teması bulunan kişilere test uygulamaya gelecek haftadan itibaren yeniden başlıyoruz." dedi.

Ülkedeki laboratuvarlarda kapasitenin çok zorlanması nedeniyle bir ay önce alınan kararla sadece semptom gösteren kişilere Kovid-19 testi uygulanacağı açıklanmıştı.

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GÜNLÜK TEST SAYISI DÜŞTÜ

Ekim ortasında Belçika'da günlük ortalama 53 bin test yapılıyordu. Normalde iki gün içinde çıkması gereken sonuçların alınması bazen 5 günü geçebiliyordu. Test stratejisinin değişmesiyle günlük test sayısı 30 binlere kadar indi.

Öte yandan ekimde hızla artan vakalar üzerine alınan tedbirlerin sayıları azaltmada işe yaradığı görülüyor. Belçika'da geçen hafta içindeki günlük yeni Kovid-19 vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 51 düşerek ortalama 5 bin 245'e geriledi. Bugüne kadarki toplam vaka sayısı ise 531 bin 280 oldu.

Vakaların azalmasına karşın ölenlerin sayısı artıyor. Belçika'da her gün ortalama 202 kişi virüsten hayatını kaybediyor. Bu sayı önceki haftaya göre yüzde 15 artış anlamına geliyor. Hastalık nedeniyle bugüne kadar 14 bin 303 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerdeki hasta sayısı da azalmaya başladı. Şu anda hastanede Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı yüzde 4 azalarak 6 bin 504 oldu. Bu kişilerin 1423'ü yoğun bakımda tedavi ediliyor.

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