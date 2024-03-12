Ramazan katliamla başladı

157 gündür Gazze’de soykırım yapan, çoğu kadın ve çocuk 31 bin Filistinliyi vahşice öldüren terör devleti İsrail, Ramazan’ı da kana buladı. İsrail ordusunun ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda 67 Filistinli hayatını kaybetti, 106 kişi yaraladı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

SİVİLLERE BOMBA YAĞDIRDI

İsrail topçuları Han Yunus'un doğusunu hedef alırken, savaş uçakları da Gazze'nin Es-Sabra Mahallesi'nde birçok evi bombaladı. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu en az 10 kişi öldü 27 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda da bir ev hedef alındı. Saldırıda 18 kişi öldü. Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde de "Ebu Şemale" ailesine ait evi bombalayan işgalci güç, ev halkından 16 kişiyi öldürdü.

ÖLÜ SAYISI 31 BİN 112’YE YÜKSELDİ

Savaş uçakları Gazze kentinin batısını, Han Yunus ve Gazze'nin orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı ile sahildeki bir kaç evi hedef aldı, saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Öte yandan sağlık ekipleri, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde hedef alınan Filistinli "Aşur" ailesine ait evin enkazından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin cansız bedenini çıkardı, naaşlar Şifa Hastanesi'ne nakledildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı,İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinlinin öldürüldüğünü, 72 bin 654 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Batı Şeria’ya huzur yok

Gazze’de soykırım yapan İsrail güçleri, Batı Şeria’da da baskınlarını Ramazan ayında da sürdürüyor. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 530'a yükseldiği kaydedildi.

İki çocuk daha açlıktan öldü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, kentin kuzeyindeki Beyt Lahia'da hizmet veren Kamal Adwan Hastanesi'nde iki çocuğun daha açlık ve su kaybı nedeniyle öldüğünü duyurdu. Çocukların günlerdir ihtiyacı olan gıdaya erişemediğini kaydeden bakanlık, kentte açlıktan ölen kişi sayısının 27’ye yükseldiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Gazze’nin kuzeyindeki her altı çocuktan en az biri yetersiz açlıktan ölme riski ile karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü, "Gazze'de açlığın kol gezdiği" uyarısında bulunmuştu.







