Randevu isteyen Rum lidere Erdoğan'dan cevap: KKTC'ye gel

İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi'nden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme istedi.
"KKTC'DE GÖRÜŞELİM"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da arabuluculuk girişiminde bulundu. Hatta Paris'te buluşulması da gündeme geldi. Anastasiadis, Rum medyasına verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklife cevabının "KKTC'ye gel görüşelim" olduğunu söyledi.