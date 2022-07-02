Dünya Randevu isteyen Rum lidere Erdoğandan cevap KKTCye gel
POLİTİKA AVRUPA

Randevu isteyen Rum lidere Erdoğan'dan cevap: KKTC'ye gel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris'te görüşme talep etti. Erdoğan'ın Rum lidere cevabı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gel görüşelim" oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Randevu isteyen Rum lidere Erdoğandan cevap: KKTCye gel
NATO

İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi'nden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme istedi.

"KKTC'DE GÖRÜŞELİM"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da arabuluculuk girişiminde bulundu. Hatta Paris'te buluşulması da gündeme geldi. Anastasiadis, Rum medyasına verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklife cevabının "KKTC'ye gel görüşelim" olduğunu söyledi.

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