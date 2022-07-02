Randevu isteyen Rum lidere Erdoğan'dan cevap: KKTC'ye gel

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AK Parti Sözcüsü Çelik Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı: Terörü lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı. Çelik "Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kast eden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz" dedi.