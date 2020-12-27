Dünya Rasulayn halkı elektrik kaynaklarını işgal eden terör örgütü YPG/PKKyı protesto etti
ORTADOĞU

Rasulayn halkı elektrik kaynaklarını işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde halk, elektrik kaynaklarını işgal altında tutan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı slogan attı, Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı. Türkiye'nin Deyrizor ve Haseke halkından su kestiği yönündeki iddiaların terör örgütü YPG/PKK'nın bir yalanı olduğunu belirten protestoculardan Ubeyd, "Allouk Su Tesisi'nin elektriği YPG/PKK işgalindeki Suveydiyye Elektrik Santrali'nden sağlanıyor. Onlar elektriği kesince, su Deyrizor ve Hasake'de de kesiliyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde halk, elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gösteri düzenledi.

Ceylanpınar'ın karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'da ilçe merkezinde toplanan halk, elektrik kaynaklarını işgal altında tutan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı slogan attı, Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

Pankartlarda, "Elektrik bizim de hakkımız", "YPG, elektriği bize ver", "21. çağda karanlıkta yaşıyoruz" ve "Barajlar YPG/PKK'nın işgalinde" ifadeleri yer aldı.

Protestoya katılan Adnan Ubeyd, yaptığı açıklamada, Rasulayn'da ciddi düzeyde elektrik sorunu yaşadığını söyledi.

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Hayatın en önemli iki unsuru terör örgütünün elinde

Türkiye'nin Deyrizor ve Haseke halkından su kestiği yönündeki iddiaların terör örgütü YPG/PKK'nın bir yalanı olduğunu belirten Ubeyd, "Allouk Su Tesisi'nin elektriği YPG/PKK işgalindeki Suveydiyye Elektrik Santrali'nden sağlanıyor. Onlar elektriği kesince, su Deyrizor ve Hasake'de de kesiliyor." dedi.

Rasulaynlı Hedil Kusa da terör örgütü YPG/PKK'nın hayatın en önemli iki unsuru su ve elektriği halktan esirgediğini vurguladı.

Kusa, "Bize verilen elektrik evdeki ledleri bile çalıştırmıyor. Çocuklar karanlıktan korkar hale geldi artık. Buzdolapları çalışmıyor." diye konuştu.

Yakıtın pahalı olduğunu, mazot almak için herkesin alım gücüne sahip olmadığını, dolayısıyla da halkın ısınma sorunu yaşadığını dile getiren Kusa, "Elektik lazım. Elektriksiz ve susuz hayat yok. Elektriği bölgeden kesen terör örgütü YPG/PKK'dır." ifadelerini kullandı.

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Su Haseke'ye ulaşıyor

Rasulayn Yerel Meclis Elektrik Müdürü Adnan Cedaan da terör örgütü YPG/PKK'nın her fırsatta elektriği kestiği için Allouk Su Tesisi'nin çalışmaz hale geldiğini söyledi.

Verilen elektriğin, tesisteki 7 su pompasından 3'ünü bile çalıştırmadığını belirten Ceddan, "Şu an Haseke'ye su gidiyor ancak bize verilen elektrik çok kısıtlı, elektriğimiz yok. Su da keza öyle." şeklinde konuştu.

Ceddan, Suriyelilerin parasıyla inşa edilen barajların bütün Suriye halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Bu elektrik çocuklarımızın hakkı. Kesmeye hakları yok. Karanlıkta yaşamak istemiyoruz." dedi.

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Elektrik ve elektriğe bağlı su kuyuları: YPG/PKK'nın Türkiye'ye karşı propagandası

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde el koyduğu stratejik enerji kaynaklarını siyasi koz olarak kullanıyor.

Suriye'de özellikle doğu kesimde yer alan illerin elektrik kaynağının büyük bölümü Fırat Nehri üzerinde bulunan Fırat, Teşrin ve Baas barajlarından sağlanıyor. Bu barajlardan hidroelektrik santraller aracılığıyla üretilen elektrik ise terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunuyor.

Barajlardan sağlanan ve halka ait olması gereken elektriğin dağıtımını elinde tutan örgüt, söz konusu enerji kaynağını kirli siyasi çıkarlarını elde etmek için kullanıyor.

Su kaynakları açısından zengin olan Barış Pınarı Harekatı bölgesi, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan Haseke ve Tel Tamir ile söz konusu bölgedeki alanlara su sağlayan Allouk Su Tesisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Allouk Su Tesisi'nin elektrik kaynağı ise terör örgütünün işgalindeki Derbasiye ilçesinde yer alan Suveydiye Elektrik Santrali'nden karşılanıyor.

Ancak terör örgütü, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Hidroelektrik Santrali'nden ürettiği enerjiyi Barış Pınarı Harekatı bölgesinden kasıtlı olarak kesince, bölgedeki yönetim halkın temel ihtiyaçlarını Suveydiye'den gelen elektrikle karşılama yoluna gitmek zorunda kalıyor.

Böylece, Allouk Su Tesisi'ni çalıştırması gereken Suveydiye Elektrik Santrali, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için tüketiliyor ve tesisin çalışması sekteye uğruyor.

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