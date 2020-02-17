Dünya Rasulaynda yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rasulayn’da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi!

Rasulayn’da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn’da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
EYP imha edildi.
EYP imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’da yapılan arama - tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 milimetrelik havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.


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