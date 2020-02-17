Rasulayn’da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi!

İdlib'de yeryüzünü mescit yapan üç çocuk ve huşu içinde kılınan namaz...

Kubbe, halı, duvar ve bir minber yok. İdlib'de yeryüzünü mescit yapan üç çocuk ve huşu içinde kılınan namaz. İdlib'de bir kişi AFAD ve Kızılay'ın verdiği kampların etrafında gezerken namaz kılan 3 çocuğa denk geldi. 3 çocuğun ayakkabılarını çıkarıp çimenlerin üzerinde namaz kıldıkları görülüyor.