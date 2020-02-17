Rasulayn’da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’da yapılan arama - tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 milimetrelik havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.
As a result of the search and sweep activities carried out in Ras al-Ayn the Peace Spring area, an IED consisting of 3x60mm mortar shells concealed in a fire extinguisher was detected and destroyed by EOD teams. pic.twitter.com/Ldr5CB1o3s
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2020