Dünya Rasulayndaki okullarda terörün izleri siliniyor Askerler çocuklarla okulları temizlediler
ORTADOĞU

Rasulayn'daki okullarda terörün izleri siliniyor: Askerler çocuklarla okulları temizlediler

Rasulayn'daki okullarda terörün izleri siliniyor: Askerler çocuklarla okulları temizlediler

YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Rasulayn'da "karargah" olarak kullanılan bir okulda örgüt flamalarının sökülmesi, okulun temizlenmesi ve elektrik tesisinin yenilenmesi çalışmaları görüntülendi.

Haber Merkezi AA
Askerler sıraları taşırken, çocuklar okullarına yapılan tadilatı keyifle izledi.
Askerler sıraları taşırken, çocuklar okullarına yapılan tadilatı keyifle izledi.

Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okullarda terör izleri temizleniyor.

Suriye Milli Ordusu'na bağlı bir asker, okul önündeki yaprakları temizliyor.
  • Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce "karargah" olarak kullanılan El Afaf İlkokulunda arama tarama çalışmaları sürüyor.

Suriye Milli Ordusu'na ait bir asker sıraları temizliyor.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) okulu eğitime hazır hale getirme çalışmaları görüntülendi.

Askerler, okulları tekrardan yeniliyor.

Kullanılmaz hale getirilen okulda örgütü simgeleyen flamaların sökülmesi, sınıf ve sıraların temizlemesi, elektrik hatlarının onarılması gibi çalışmalar kameraya yansıdı.

Rasulayn’ı terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu şimdi de yolları temizliyor
DÜNYA
Rasulayn’ı terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu şimdi de yolları temizliyor

"Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz"

SMO'ya bağlı Askeri Polis Komutanı Milad Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın ilçedeki bazı okulları karargah ve alıkoyma merkezi olarak kullandığını belirterek "Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz. Güvenlik ve hizmet çalışmalarını yerine getirmek için bölgedeyiz. Çocukların aydın geleceği için elimizden gelen her şey yapmaya hazırız" dedi.

Askerlere, çocuklar da yardım etti.
Rasulayn'da market işletmecisi Ahmet Salem de kentte hayatın normalleştiğini söyleyerek yerinde edilen halka geri dönme çağrısı yaptı.

Salem, "Dükkanlar açılmaya devam ediyor. İmar başladı" ifadelerini kullandı.

Tek tek sıraları temizleyip, okula yerleştirdiler.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Rasulayn ilçesinde çok sayıda okulunun karargaha çevrildiği tespit edilmiş ve bazılarının altında tünellere rastlanmıştı.

Rasulayn’a 40 bin dönüş
DÜNYA
Rasulayn’a 40 bin dönüş
Beşiktaş zirveye yürüyor

Beşiktaş zirveye yürüyor

Haftanın kapanışında Beşiktaş farklı kazandı.
208 kişi öldü

208 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı.
Engel onlarıeksik gören kalplerde

Engel onları
eksik gören kalplerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı.
Gerekçeler açıklandı

Gerekçeler açıklandı

​İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan veto etti

Erdoğan veto etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten santrallere filtre yasası açıklaması.
Borsa zirveyi gördü

Borsa zirveyi gördü

​BIST 100 endeksi, 108 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı.

Türk subayına sarılıp ağladı

Türk subayına sarılıp ağladı

​Depremzede kadın yardım dağıtımı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güncellenen kontenjanı açıkladı.
2020 ücreti<br>için pazarlık başladı

2020 ücreti
için pazarlık başladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Tarihi hamle sonrası<br>Türkiye haritayı paylaştı

Tarihi hamle sonrası
Türkiye haritayı paylaştı

​Rumları çıldırtan anlaşmanın ardından belirlenen bölgeler haritada.
Dev proje açılabilir

Dev proje açılabilir

Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 14 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
1 yıl sürebilir

1 yıl sürebilir

​Nadir görülen bakteriden zehirlenmişlerdi.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.