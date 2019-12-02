Rasulayn'daki okullarda terörün izleri siliniyor: Askerler çocuklarla okulları temizlediler

Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okullarda terör izleri temizleniyor.

Suriye Milli Ordusu'na bağlı bir asker, okul önündeki yaprakları temizliyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce "karargah" olarak kullanılan El Afaf İlkokulunda arama tarama çalışmaları sürüyor.

Suriye Milli Ordusu'na ait bir asker sıraları temizliyor.



Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) okulu eğitime hazır hale getirme çalışmaları görüntülendi.

Askerler, okulları tekrardan yeniliyor.

Kullanılmaz hale getirilen okulda örgütü simgeleyen flamaların sökülmesi, sınıf ve sıraların temizlemesi, elektrik hatlarının onarılması gibi çalışmalar kameraya yansıdı.

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"Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz"

SMO'ya bağlı Askeri Polis Komutanı Milad Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın ilçedeki bazı okulları karargah ve alıkoyma merkezi olarak kullandığını belirterek "Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz. Güvenlik ve hizmet çalışmalarını yerine getirmek için bölgedeyiz. Çocukların aydın geleceği için elimizden gelen her şey yapmaya hazırız" dedi.

Askerlere, çocuklar da yardım etti.

Rasulayn'da market işletmecisi Ahmet Salem de kentte hayatın normalleştiğini söyleyerek yerinde edilen halka geri dönme çağrısı yaptı.

Salem, "Dükkanlar açılmaya devam ediyor. İmar başladı" ifadelerini kullandı.

Tek tek sıraları temizleyip, okula yerleştirdiler.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Rasulayn ilçesinde çok sayıda okulunun karargaha çevrildiği tespit edilmiş ve bazılarının altında tünellere rastlanmıştı.