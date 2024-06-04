|
Dünya

Refah hayalet kente döndü: Bir milyon insan yerinden edildi

Terör devleti İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze’nin güneyindeki Refah, hayalet kente döndü. Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları sonucu bölgeyi terk etmek zorunda kalan Filistinli sayısının 1 milyonu geçtiğini duyurdu.

04:00 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:52 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör devleti İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin güneyindeki Refah, hayalet kente döndü. Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları sonucu bölgeyi terk etmek zorunda kalan Filistinli sayısının 1 milyonu geçtiğini duyurdu. Göç sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Mayıs öncesi 1 milyon 400 Gazze’li Refah’a sığınmıştı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 18 bin 500 hamile kadının Refah’tan ayrıldığını kaydetti.



#Refah
#Soykırım
#İsrail
7 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar neler, yaş kaç olmalı?