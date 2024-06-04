Refah hayalet kente döndü: Bir milyon insan yerinden edildi

Terör devleti İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin güneyindeki Refah, hayalet kente döndü. Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları sonucu bölgeyi terk etmek zorunda kalan Filistinli sayısının 1 milyonu geçtiğini duyurdu. Göç sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Mayıs öncesi 1 milyon 400 Gazze’li Refah’a sığınmıştı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 18 bin 500 hamile kadının Refah’tan ayrıldığını kaydetti.