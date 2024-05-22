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Dünya

Refah'tan kaçanlar Han Yunus'taki harabelere sığındı!

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Refah'tan kaçan Gazzeli ailelerin Han Yunus'ta bulunan ve saldırılar sonucu harabeye dönmüş UNRWA tesislerine sığındığını duyurdu.

10:30 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:32 - 22/05/2024 Çarşamba
DHA
Han Yunus
Han Yunus

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Refah'tan kaçan Gazzeli ailelerin Han Yunus'ta bulunan ve saldırılar sonucu harabeye dönmüş UNRWA tesislerine sığındığını duyurdu.


'Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil'

UNRWA'dan yapılan açıklamada,
“Refah'tan tahliye emirlerinin ardından sadece Han Yunus'taki UNRWA tesislerindeki nüfus yüzde 36 oranında artmıştır. Dün çekilen fotoğraflarda, hasar görmüş okullarda molozların arasında yaşayan, çadırları, temel hizmetleri ve hayati malzemeleri olmayan aileler görülüyor. Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil”
denildi.

Aylar önce Gazzeli aileler, İsrail ordusunun Han Yunus'ta yaptığı tahliye uyarıları sonucu Refah'a sığınmıştı. Bu aileler, Han Yunus'a geri döndü.





#Gazze Şeridi
#Refah kenti
#Han Yunus
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