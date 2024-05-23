Reisi'nin İsrail sınırındaki fotoğrafları altı yıl sonra servis edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın pazartesi günü helikopterlerinin ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık ve ormanlık alana yoğun sis nedeniyle düşmesiyle hayatını kaybetti.





Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililer için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.





İran'ın Orta Doğu'daki en sıkı müttefiklerinden biri olan Hizbullah, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkililerin cenaze törenine iki numarası Naim Kasım'ı gönderdi.





Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyon birimi Kudüs Gücü, özellikle Suriye iç savaşından itibaren işbirliğini artırdı. Beşar Esad'ın iktidarını korumak için milislerini ve askerlerini sahaya süren Tahran yönetimine, beklendiği gibi Hizbullah da destek verdi.





İran milisleri ve Hizbullah üyeleri, yıllarca Suriye iç savaşında aynı cephede mücadele etti. Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlamasıyla gözler bir kez daha Hizbullah'a çevrildi. 7 Ekim'den bir gün sonra İsrail ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları başladı ve bugüne kadar aralıksız devam etti.





Lübnan'ın güneyinden Hizbullah'ın ateşlediği yüzlerce füze İsrail'e ait bazı stratejik hedefleri vurdu, radar üsleri ya da casus balonların konuşlandığı üslerde patlamalar gerçekleşti. İsrail ise savaş uçaklarıyla sınır hattındaki Hizbullah tesislerini bombaladı, silahlı drone'lardan füze ateşleyerek Hizbullah komutanlarının yer aldığı araçları vurdu ve Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisi'ni bile birkaç kez hedef aldı. Hizbullah'ın kalesi Bekaa Vadisi, İsrail sınırına 100 kilometre mesafede.









İsrail sınırından fotoğrafları yayınlandı





Hizbullah, İran halkı İbrahim Reisi için yas tutarken Lübnan'da 2018 yılında çekilmiş bazı fotoğrafları servis etti.





Yayınlanan fotoğraflarda Reisi'nin Hizbullah üslerindeki milisleri denetlediği ve füzelerin yanında poz verdiği görülüyor.









Tehran Times, söz konusu fotoğrafların ilk kez yayınlandığını duyurdu.















