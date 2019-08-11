Dünya Rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bir belde ele geçirdi
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Rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir belde ele geçirdi

Suriye'deki Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle kapsamlı saldırılar düzenlediği Hama'nın kuzeyinde bir belde ve tepeyi kontrol altına aldı.

Haber Merkezi AA
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde dün başlattığı saldırılarda İdlib mutabakatını ihlal ederek bir belde ve bir tepeyi daha ele geçirdi.

Hama ilinin kuzeyinde Suriyeli muhalifler ve Rusya destekli Esed rejimi arasındaki çatışmalar devam ederken rejim güçleri İdlib’in güneyinde Hama sınırındaki Habit beldesini ve Sukeyk Tepesi'ni Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) aldı.

Geçen hafta başlattığı kara saldırıları ile Tel Meleh, Erbain, Cubbeyn, Sahr köyü ve tepesi ile Cisat köyünü ele geçiren Esed rejimi, Han Şeyhun ilçesine doğudan 11, batıdan 9 kilometre kadar yaklaşmış oldu.

Yeni bir kuşatma alanı hamlesi

Esed rejimine bağlı güçlerin Habit beldesini ele geçirmesiyle Hama kuzeyinde uzun süredir muhaliflerin elinde bulunan Kefer Zita ve Latamine ilçelerinin kuşatma altında kalma riski oluştu.

Habit’in Esed rejimi kontrolüne geçmesiyle bölgedeki çatışmaların seyrinin değiştiğini ifade eden Suriye muhalefeti kaynakları, geçen haftaya kadar rejimin Kefer Zita ve Latamine ilçeleri arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedeflediğini ancak Sukeyk Tepesi ve Habit hamlesiyle saldırıların kuşatmaya dönme ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor.

Morik’teki TSK gözlem noktası

Rusya destekli Esed rejiminin ilerlediği bölgede Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Muhalifler, saldırıların genişlemesi veya bir kuşatma hamlesinin gerçekleşmesi durumunda Morik’teki gözlem noktasının da kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.

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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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