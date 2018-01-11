DünyaReklam yüzü çocuk intihar etti
OKYANUSYA

Reklam yüzü çocuk intihar etti

Avustralya'da akran zorbalığına maruz kalan 14 yaşındaki Amy "Dolly" Everett, intihar etti. Everett, bir şapka markasının reklam yüzü olarak tanınmıştı.

Haber MerkeziDiğer
Amy &quot;Dolly&quot; Everett.
Amy "Dolly" Everett.

Avustralya'nın ünlü şapka markası olan Akubra'nın reklam yüzü 14 yaşındaki Amy "Dolly" Everett'in internette uğradığı sataşma ve akran zorbalığı nedeniyle yaşamına son vermesi, ülkede şaşkınlığa sebep oldu.

BBC Türkçe'de yer alana habere göre, sekiz yaşındayken ünlü Akubra şapkalarının reklam yüzü olan "Dolly" lakaplı Amy'nin babası Tick Everett kızının "bu dünyadaki kötülüklerden" kurtulmak istediğini ve yaşamına son verdiğini söyledi.

Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada Everett, her türlü tehdit ve zorbalığa karşı ses çıkarılması çağrısında bulunurken, kızının yaşadığı saldırıların niteliğine ilişkinse ayrıntı vermedi.

Avustralya'da geçen yıl 5 çocuktan birinin zorbalığa maruz kaldığı belirtiliyor.

'Zorbalıkla üstün olduklarını sananlar yarattığı yıkımı görsün'

Çarşamba günü Everett ailesinin basınla paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Eğer bir şekilde söylediklerinin şaka olduğunu ya da taciz ve zorbalıkla başkalarından daha üstün olabildiklerini düşünen o insanlar bu yazıyı okuyorlarsa, lütfen cenaze törenimize gelsinler ve nasıl bir yıkım yarattıklarını görsünler."

Kızlarının "nazik, sevgi dolu ve güzel" bir ruha sahip olduğunu söyleyen aile, Amy'nin yaptığı "Sesin titrese de konuş" sözlerinin yazılı olduğu resmi de basınla paylaştı.

Aile, "Bu güçlü mesaj, güzel meleğimizin nasıl karanlık ve korkunç bir yere sürüklendiğini de açıklıyor" dedi.

  • 'Kabul edilemez'
  • Avustralya'nın ikon markası Akubra ise Facebook'tan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
  • "Zorbalığın hiçbir çeşidi kabul edilemez. Bu gibi davranışlara rastladığımızda insanların haklarını savunup savunmayacağımız da bize bağlı. Dolly içimizden birinin kızı, kardeşi ya da arkadaşı da olabilirdi."

"İyi bir arkadaş olun ve yakınlarınıza ne yaşadıklarını sorun."

Avustralya'nın Ulusal Zorbalıkla Mücadele Merkezi (NCAB) geçtiğimiz on yılda ortalama zorbalık oranlarının düşüşe geçtiğini ancak siber zorbalığın keskin bir artışta olduğunu söylüyor.

'Siber saldırılar 7 gün 24 saat durmuyor'

Uzmanlar, internet ortamındaki siber zorbalığın 7 gün 24 saat durmadan devam ettiğini, bu yönüyle de diğer zorbalık türlerinden ayrıldığını belirtiyor.

İnternette sıklıkla isimsiz hesapların kullanılıyor olmasının, insanların "kurbanlarla empati kurmasını" zorlaştırdığı vurgulanıyor.

NCAB'ye göre, gençler zorbalığa maruz kaldıklarında, çağrı merkezi ve benzer hizmetler üzerinden yaşadıklarını ihbar etmeye çekiniyor. Bunun nedeni de, yardım istediklerinde durumun daha da çekilemez bir hal alacağını düşünmeleri.

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