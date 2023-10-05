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Dünya

Resmen duyurdular: Fransa Nijer'deki birliklerini bu hafta çekecek

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Nijer'deki askeri birliklerini hafta içinden itibaren çekmeye başladıklarını bildirdi.

11:13 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Afrika'da yaşanan askeri darbeler dünya gündemini sık sık meşgul etmekte.

Gine, Sudan, Çad, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Gabon'da askeri ordular yönetime el koydu.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Tchiani yönetimin başına geçti

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Fransa'nın ülkeden çekilmesini istediler

Nijer yönetimi, Fransa ile askeri anlaşmalarını iptal ettiklerini açıklamış, ülkedeki Fransız askeri birliklerin çekilmesini ve Fransız büyükelçinin ülkeyi terk etmesini istemişti.

Paris yönetimi, bu talepleri karşılamayacağını açıklasa da Fransız büyükelçi, geçen hafta Paris'e dönmek zorunda kalmıştı.

Fransa askerlerini çekmeye başladı

Fransa Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un askeri iş birliklerinin sona ermesi nedeniyle Nijer'de on yıla yakındır görev yapan Fransız askerlerini 24 Eylül'de geri çekme talimatı verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Fransa'nın Nijer'deki askeri birliklerini bu hafta çekmeye başladığı ve çekilmenin yıl sonundan önce tamamlanacağı ifade edildi.

Çekilmenin şu ana kadar sorunsuz yapıldığı kaydedilen açıklamada, askerlerin, Nijer ordusuyla koordinasyon içinde çekildiği vurgulandı.



#Fransa
#Nijer
#ASKER
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