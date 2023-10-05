Resmen duyurdular: Fransa Nijer'deki birliklerini bu hafta çekecek

Nijer’in durumu, Kaddafi yönetiminin devrilmesi sonrası Libya’yı hatırlatıyor. Kaddafi rejiminin devrilmesi sonrası merkezi güç boşluğuna düşen Libya’nın durumu Nijer için de söz konusu; nihayetinde Libya’daki istikrarsızlık ile Sahra bölgesinde oluşan güvenlik boşluğu Nijer’deki istikrarsızlık ile Batı Afrika’ya yayılma tehlikesi taşıyor.