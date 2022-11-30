Reuters: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının son dakika haberine göre; terör örgütü DEAŞ, elebaşları Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin ölümünden sonra teröristbaşı seçilen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.

YERİNE GELEN İSMİ AÇIKLADILAR

DEAŞ Sözcüsü tarafından Telegram'dan yapıldığı öne sürülen açıklamaya göre; örgütün yeni lideri olarak, Ebu El-Hüseyn El-Hüseyni El-Kureyşi seçildi.

FOTOĞRAF 12 Terör örgütü DEAŞ, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşinin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurdu. Telegramda DEAŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, terör örgütü elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşinin öldürüldüğü belirtildi. Ses kaydında, Kureyşinin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşinin seçildiği duyuruldu. ABD Özel Kuvvetlerinin Ekim 2019da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadinin yerine seçildiği duyurulan DEAŞ elebaşı Kureyşinin, 3 Şubatta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı. DEAŞ Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul edip yeni elebaşını açıkladı Terör örgütü DEAŞ, elebaşları Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti. Örgüt, yeni elebaşının Ebu Hasan El Haşimi El Kureşi olduğu açıkladı. BiP'te paylaş

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Irak ve Suriye’de ‘halifelik’ ilan ettikten sonra yenilgiye uğratılan örgütün lideri Abubekir El Bağdadi Suriye’de 2019 yılında ABD operasyonunda öldürüldü.

Bağdadi’nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise Şubat ayında ABD özel kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.