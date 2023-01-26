Reuters'tan Türkiye ve NATO analizi: İsveç ve Finlandiya üye olabilir mi?

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İki İskandinav ülkesi Finlandiya ve İsveç, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra NATO'ya katılmayı bekliyor. Türkiye ise iadesini istediği isimler konusunda adım atılmasını talep ediyor.
Reuters, iki ülkenin hızla NATO'ya katılma umudunun, askeri ittifaka katılım konusunda veto yetkisine sahip olan Türkiye'nin engeliyle karşılaştığını yazdı.
Üç ülkenin, geçen haziran ayında Madrid'de nasıl ilerleyecekleri konusunda anlaşmaya vardığı, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, özellikle İsveç'in verdiği sözleri tutmadığını söylediği vurgulandı:
Erdoğan, bu hafta üyelik müzakerelerini süresiz olarak erteledi. NATO'nun 30 üyesinden yalnızca Türkiye ve Macaristan parlamentoları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra güvenliklerinden endişe duyan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini henüz onaylamadı.
İsveç'in PKK'lıları barındırdığı belirtilerek, örgütün Ankara, Stockholm, Washington ve Avrupa tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı hatırlatıldı.
Türkiye'nin, Stockholm ve Helsinki'nin PKK'ya ve 2016'daki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ'ye karşı daha sert bir tavır almasını istediği kaydedildi:
"Madrid'de Finlandiya ve İsveç, şüpheli militanların iadesi ve sınır dışı edilmesi konusundaki çalışmaların yoğunlaştırılması da dahil olmak üzere terörle mücadele için daha fazla çalışmaya karar verdi. Ancak İsveç mahkemeleri, bazı sınır dışı edilmeleri engelledi. İsveç ile Türkiye arasındaki gerilim, Ankara'nın nefret suçu olarak nitelendirdiği, ancak İsveç'in ifade özgürlüğü yasalarının kapsamına girdiği Stockholm'deki protestolarla arttı."
Finlandiya ve İsveç'in, Rusya'ya bölgesel yakınlıkları nedeniyle NATO şemsiyesi altında güvende olacaklarını düşündüğü ifade edildi. "Finlandiya, İsveç olmadan NATO'ya katılabilir mi?" sorusuna şu yanıt verildi:
"NATO, Türkiye'yi ittifaktan çıkarıp, İsveç ve Finlandiya'nın katılmasına izin verebilir mi?" sorusunun cevabında ise şunlar aktarıldı:
Analistlerin, katılım sürecinin en azından Türkiye'deki seçimler sona erene kadar askıda kalmasını beklediği aktarıldı. Sonrasında bile ilerleme yavaş olabileceği, Madrid anlaşmasının tam olarak uygulanmasının yıllar alabileceğinin altı çizildi.
Ayrıca İsveç'in, Türkiye'nin bazı taleplerinin karşılanmasının imkansız olduğunu söylediği anımsatıldı:
Türkiye'nin ulusal güvenlik endişeleri kolayca giderilemeyecek. İsveç ve Finlandiya'nın gelişmeleri etkileme yeteneği düşük. Ancak İsveç, Finlandiya ve NATO, uzun bir süreçten kaçınmak istiyor.