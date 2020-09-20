Rio de Janeiro'dan inanılmaz görüntüler: Vaka sayısının 5 milyona yaklaştığı ülkede plajlar dopdolu

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Brezilya’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede Covid-19 olanların sayısının 4.5 milyonu, ölenlerin sayısının ise 136 bini geçtiğini açıkladı.
GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTTI
Vaka sayısının 5 milyona yaklaştığı ülkede binlerce kişinin iç içe denize girdiği plajlardaki görüntüler şaşırtıyor.
VAKALARDA YÜZDE 20 ARTIŞ
Ülkede sağlık otoriteleri, ortalama ölüm sayısında önceki iki haftaya göre yüzde 20 artış yaşandığını belirtiyor.
Öte yandan, Brezilya’daki okullarda yüz yüze derslere Ekim ayı başında geri dönülmesi planlanıyor. Ayrıca 4 Ekim’den itibaren taraftarlar statlarda maç izleyebilecek.