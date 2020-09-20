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Dünya Rio de Janeirodan inanılmaz görüntüler Vaka sayısının 5 milyona yaklaştığı ülkede plajlar dopdolu
AMERİKA

Rio de Janeiro'dan inanılmaz görüntüler: Vaka sayısının 5 milyona yaklaştığı ülkede plajlar dopdolu

Brezilya’da korona virüse yakalananların sayısı 4.5 milyonu aştı. Rio de janeiro'da plajlarda kaydedilen görüntüler ise vaka sayısındaki artışın sebeplerini gözler önüne seriyor. Ülkede korona virüs salgınında son 24 saatte 739 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 136 bini geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Vaka sayısının rekor seviyeye ulaştığı Brezilya'da bu görüntüler şaşırttı
Vaka sayısının rekor seviyeye ulaştığı Brezilya'da bu görüntüler şaşırttı

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Brezilya’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede Covid-19 olanların sayısının 4.5 milyonu, ölenlerin sayısının ise 136 bini geçtiğini açıkladı.

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GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTTI

Vaka sayısının 5 milyona yaklaştığı ülkede binlerce kişinin iç içe denize girdiği plajlardaki görüntüler şaşırtıyor.

VAKALARDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Ülkede sağlık otoriteleri, ortalama ölüm sayısında önceki iki haftaya göre yüzde 20 artış yaşandığını belirtiyor.

Öte yandan, Brezilya’daki okullarda yüz yüze derslere Ekim ayı başında geri dönülmesi planlanıyor. Ayrıca 4 Ekim’den itibaren taraftarlar statlarda maç izleyebilecek.

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