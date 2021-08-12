Dünya Riyad yönetiminin Yemenlilerin iş sözleşmelerini feshettiği iddia edildi
ORTADOĞU

Riyad yönetiminin Yemenlilerin iş sözleşmelerini feshettiği iddia edildi

Suudi Arabistan'ın güneyinde çalışan tüm Yemenli işçilerin iş sözleşmesinin Riyad yönetimince feshedildiği iddia edildi. Yemen Enformasyon Bakanlığı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, konuyla ilgili ülkesinin resmi makamlarını harekete geçmeye çağırdı.

Haber Merkezi AA
Riyad yönetiminin Yemenlilerin iş sözleşmelerini feshettiği iddia edildi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman

Yemen Enformasyon Bakanlığı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Yemen'deki resmi makamları, kararın sebeplerinin öğrenilmesi ve konuya çözüm bulunması için Suudi Arabistan nezdinde harekete geçmeye çağırdı.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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Sorunların çözümü için çağrıda bulunmuştu

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, 10 Ağustos'ta Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suudi Arabistan'daki Yemenli işçilerin sorunlarının çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Yemen basınında da son dönemde Suudi Arabistan'da özel ve resmi kurumlar ile üniversitelerde çalışan Yemenlilerin iş sözleşmelerinin feshedildiği yönünde haberler yer almıştı.

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