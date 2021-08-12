Riyad yönetiminin Yemenlilerin iş sözleşmelerini feshettiği iddia edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman

Yemen Enformasyon Bakanlığı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Yemen'deki resmi makamları, kararın sebeplerinin öğrenilmesi ve konuya çözüm bulunması için Suudi Arabistan nezdinde harekete geçmeye çağırdı.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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Sorunların çözümü için çağrıda bulunmuştu

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, 10 Ağustos'ta Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suudi Arabistan'daki Yemenli işçilerin sorunlarının çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Yemen basınında da son dönemde Suudi Arabistan'da özel ve resmi kurumlar ile üniversitelerde çalışan Yemenlilerin iş sözleşmelerinin feshedildiği yönünde haberler yer almıştı.