Roketli saldırıya markette yakalanınca yere yatarak korunmaya çalıştılar

Rusya ile Ukrayna askerlerinin çatışmalarını en yoğun sürdürdüğü Donbass Bölgesi’nden yeni çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Rusya, Donbass’ta ilerleyişini sürdürürken Ukrayna tarafı da şok baskınlarıyla kaybettiği toprakları geri almaya çalışıyor. Akşam saatlerinde Donetsk’teki Rusya’nın kontrolündeki Petrovski kentine Ukrayna askerleri tarafından operasyon düzenlendi.

OYNAT 00:46 Harkov'da korkutan patlama: Alevler geceyi gündüze çevirdi Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırı geceyi gündüze çevirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkov'a düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35'den fazla kişinin ise yaraladığını açıklamıştı. BiP'te paylaş

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Bu kez Ukrayna mevzilerinden çok namlulu roketatarlar ile kente ateş açıldı. Bu sırada bir grup kadın ise kentte yer alan bir markette alışveriş yaparken roket saldırısına yakalandı.

Marketteki kadınlar kendilerini yere yatarak korumaya çalışırken, cep telefonuyla yaşanan panik anlarını görüntüleyen başka bir kadın ise yerde yatan kadınları, "Kızlar yatın, kalkmayın" diye uyardı. Bir süre devam eden roket saldırılarının sona ermesinin ardından kadınlar ayağa kalktı. Müşteriler roketli saldırılar sırasında büyük korku yaşarken, o anlarda ise market çalışanı bir kadın, 2014 yılından beri bölgesindeki çatışmalara alıştığını belirterek terazide siparişleri tartmaya devam etti. Saldırılara aldırış etmeyen market çalışanına diğer kadınlar takılmayı ihmal etmezken, roketli saldırılardan sonra müşteriler market çalışanın umursamaz tavırlarına uzun uzun kahkaha attı.

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OYNAT 02:22 Ukrayna ordusundan Bayraktar TB2'ye özel şarkı: Bizde donanımları yok eden Bayraktar var Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaştı. Videolu paylaşımda Bayraktar TB2'nin hedeflerini nokta atışı vurduğu anlar yer alırken, 'Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Ukrayna'ya işgalciler geldi. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR' sözlerine yer verildi.

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