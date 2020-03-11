Roma'da yaşayan Türk doktor: İnsanlar koronavirüsün ciddiyetini ilk anda anlayamadılar

İtalya'da çeşitli sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları ve nadir kan hastalıkları uzmanı olarak çalışan Pasin, ülkede Kovid-19'la alakalı acil durumu ve alınan önlemleri değerlendirdi.

Pasin, İtalyan hükümeti ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yeterince hızlı hareket ettiğini düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Belki başlangıçta beklenmedik gelişmeler oldu ve bizi çok şaşırttı ama işin ciddiyeti anlaşılmaya başlar başlamaz gerekli önlemler alındı. Ama sayı o kadar büyük hızla artıyor ki bunlar yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesi gereken hastalar. Yoğun bakım ünitesinde de yetersizlik başladı. Ben buna da İtalyanların iyi cevap verdiklerini düşünüyorum. Belki, günlük hayat içerisinde sıradan insanlar işin ciddiyetini çok iyi kavramadılar ve hastalığın daha çok yayılmasına sebep verdiler."

OYNAT 03:01 İnsanlık tarihinin en ölümcül salgın​ıydı: 100 milyon kişi hayatını kaybet​ti Dünyanın gündemine oturan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, geçmişten bu yana görülen salgın hastalıkları akıllara getirdi. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında gelen büyük veba salgınından bu zaman kadar 100 milyon kişi hayatını kaybetmişken AIDS'ten 35 milyon, Asya gribinden 24 milyon ve kolera salgınından 3 milyona yakın kişi ölmüştü.





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"Sonuçlar şaşırtmıyor"

İtalya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun yaşlı olduğuna dikkati çeken Pasin, "İtalya, dünya üzerinde 100 yaşın üstünde en çok bireyin yaşadığı ülkelerden bir tanesi. Tabii, insanların ileri yaşlara gençler gibi ulaşması çok kolay değil. Yaş ilerledikçe yaşa bağlı olan ya da olmayan patolojiler de artıyor" dedi.

Doktor Pasin, şunları söyledi:

"Şu anda İtalya’da ölüm oranlarının büyük çoğunluğu bugün itibariyle yüzde 92 olarak 60-90 üzeri bireyler ki, bunun da yüzde 45’i 80 üstü olarak verildi. Yüzde 14, 90 yaş üzeri. 50-59 yüzde 2. Daha küçük hiçbir hasta yok. Yaşlı bireyler için daha öldürücü. Çünkü baktığınız zaman bu bireylerin en az 2 veya 3 komorbiditesi, buna eşlik eden hastalıkları olduğunu görüyoruz. Bunların başında da kalp hastalıkları geliyor. Zaten dünyada ölümlerde birinci sırada. Kanser, diyabet, bedeni zayıflatan ve enfeksiyonlara dirençsiz kılan hastalıklar bunlar. Onun için de sonuçlar beklentilerimizle paralel, çok şaşırtan sonuçlar değil."

FOTOĞRAF 32 Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı. İtalya’da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı. İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da halk, hükümetin sakin olun çağrılarına rağmen panikle süpermarketlere akın etmeye başladı. Endonezya'daki Juanda Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs önlemi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi. Japonya’da ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı bin 193’e yükseldi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler kapsamında kriz masası oluşturuldu. ABD'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar alışveriş merkezlerine koştu. İsviçre’nin Zürih kentinde İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Blaue Camisi’nde virüse karşı önlem amacıyla maske dağıtıldı. Hollanda'da, 321 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. İsveç 261 hasta sayısına ulaştı. 239 vakanın olduğu Belçika’da bazı şirketler çalışanlarına tokalaşma ve öpüşme yasağı getirdi. Norveç’te 227 vaka görüldü. Singapur’da yeni korona virüsü vakalarının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 160’a yükseldi. 7 bin 513 vakanın görüldüğü Güney Kore’de dezenfekte işlemi. Filipinler’deki bir okulda arındırma işlemleri. 77 vakanın olduğu Kanada’da bir uyarı tabelası. Kuveyt’te maske ile önlem alan insanlar. Çin’de koronavirüse karşı sokakların ilaçlanması. Malezya’da koronavirüsten etkilenenler için dua eden insanlar. Guatemala’da koronavirüs hastaları için hazırlanan hastahane. İsviçre-İtalya sınırında bir uyarı posteri. Polonya'nın Gorzyczki kentinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çekya sınırından gelen otobüslerdeki yolcuların ateşleri ölçülerek sağlık kontrolü yapıldı. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alman bir turiste koronavirüs tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti. Gazze'de koronavirüse karşı esnaf mankenlere maske taktı. Filistin’de Ramallah kentinin belediye ekipleri, kentteki camilerde dezenfekte çalışması yaptı. THY uçakları işte böyle dezenfekte ediliyor. Cemmu ve Keşmir'de koronavirüs tedbirleri. Koronavirüsün can aldığı Irak'ın Süleymaniye vilayetinde camilerde cemaatle namaz kılınmayacak. Umreden gelenlere İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi Dünyanın dört bir yanından gelen en dikkat çeken koronavirüs fotoğrafları Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs ile ilgili oldukça dikkat çeken fotoğraflar geldi. BiP'te paylaş

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"Alınan tedbirleri çok doğru ve çok yeterli buluyorum"

Mehtap Pasin, geçen hafta sonu ülkenin kuzeyindeki Lombariya bölgesinin karantinaya alınacağı haberi ve sonrasında insanların bölgeden panik halinde kaçmasına ilişkin, "Hiç yaşanmaması gerekirdi. Kuzeyden en son kaçışla beraber tabii ki virüsün daha az olan bölgelere gidişi çoğaldı. Biz bunun sonuçlarını 14 gün içerisinde görmeye başlayacağız. Ama şu anda Roma ve güney bölgeler, kuzeye göre daha iyi durumda diyebilirim. Şimdilik bu konuda bir tahmin yapmak için biraz erken ama bundan sonra şehirler arası gidişler çok sıkı bir kontrol altına alındığı için bundan sonra yayılımın azalmasını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Alınan tedbirlere katıldığını belirten Doktor Pasin, "Çalışmadığımız saatlerde evimizde oturacağız, şehir de değiştirmeyeceğiz çünkü ben iyiyim demekle bitmiyor. Çünkü birçok sağlıklı birey, virüsü taşıdığının farkında bile olmadan virüsün yayılmasına neden oluyor ve zayıf bireylerin, ikinci patolojiler olarak zayıf olan bireylerin hastalanmalarına ve ölümlerine yol açıyor" diye konuştu.

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İtalya yeni test geliştirdi

İtalya’da alınan tedbirlerle hastanelerin görev dağılımı yaptığını dile getiren Pasin, "Acil servislere gereksiz başvuruyu ve kontaminasyonu azaltmak için zaten İtalya'da 24 saat nöbetçi doktor uygulaması vardır. Bu uygulama güçlendirildi. Bireyler, ateşleri varsa, boğazları ağrıyorsa, influenza ile ilgili herhangi bir semptomları varsa bu nöbetçi doktorlara başvurup, evde hizmet alacaklar. Hastaneye gelip buraların işini artırmayacaklar. Hastanelerin kontaminasyonuna engel olacak böylece. Buna rağmen hastaneye başvuran olursa doğrudan doğruya hastanenin içerisinde değil, bahçelere kurulan ilk muayene çadırında testleri yapılıyor" dedi.

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İtalya'nın 1 saat içinde Kovid-19’un varlığını tespit etmeye yarayan bir test geliştirdiği bilgisini de veren Pasin, "Bu test, (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) Food and Drug Administration'da sertifika almayı bekliyor. Bu ayın sonunda bu testin hazır olabileceği söylendi. Bu şu demek: Acil servise gelen bir hastada bir saat içerisinde gitmesi gereken bölüme doğrudan doğruya yönlendirilebilecek. Biz şimdi çok alarm halindeyiz ama her ateş de koronavirüse bağlı değil" ifadesini kullandı.

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İtalya'daki Türk vatandaşlarına öneriler

Sadece bu durum itibarıyla değil, gereksiz seyahatlerin azaltılması gerektiğini düşündüğünü belirten Pasin, "Globalleşme yüzünden birçok hastalık orijin olmayan bölgelere taşınıyor. Biz bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Buradaki Türk vatandaşlarına benim şöyle bir önerim var: Sevdiklerimizin yanına ulaşmak istiyoruz ya da sevdiklerimizi güvene almak ya da hastalığın görülmediği yere götürmek istiyoruz ama şu an seyahat için uygun bir zaman değil." şeklinde konuştu.

Yetkililerin açıkladığı önlemlere uyulmasını isteyen Pasin, şunları kaydetti:

"Gereksiz yere insanlara yakın temasta bulunmaktan kaçının. Söylenen önlemleri yerine getirin ve çok sakin olun. Şu anda ekstradan korkmak için, paniğe kapılmak için bir sebep yok. Bu hafta içinde hastalığın zirve yapmasını bekliyorduk. Önümüzdeki haftadan itibaren umarım azalma göreceğiz. Daha tabii bu virüsü çok iyi tanımıyoruz. Bizi şaşırtabilir. Umarım iyi haberler de almaya başlayacağız. Ama İtalya şu anda çok iyi bir mücadele veriyor. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını düşünüyorum."

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