Roma'da yeni yıl kutlamaları için patlatılan havai fişekler sebebiyle yüzlerce kuş öldü

Rusya'da canlı bağlantı sırasında uyuyakalan teftiş müdürü horlayınca ilginç anlar yaşandı

Rusya'nın Rostov kentinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemleri ile ilgili canlı bağlantı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka, birçok Rus yetkilinin de katıldığı toplantıda uyuyakaldı. Horlama seslerinin duyulduğu toplantıda ilginç anlar yaşandı.