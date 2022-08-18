Romanya'nın kimya devi artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

Bükreş Menkul Kıymetler Borsasından (BVB) yapılan açıklamaya göre, Chimcomplex Borzești kimya tesisi, yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatları nedeniyle üretim faaliyetini bugünden itibaren 14 gün süreyle durdurdu.
Çalışanların iş sözleşmelerinin bu süre içinde askıya alındığı ve yürürlükteki yasal hükümler ile toplu iş sözleşmesine göre maaşlarının yüzde 75'inin ödeneceği belirtildi.
Chimcomplex Borzești, bu yılın ilk yarısında 33,5 milyon avro kar elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 daha düşük.
EKONOMİ
Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyor: Almanya'ya elektrikli soba ihracatı yüzde 82 arttı
Alro Slatina aluminyum fabrikası, Azomureș gübre fabrikası ve Alum Tulcea aluminyum rafinerisi de geçen aylarda, artan enerji maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.
GÜNDEM
Ordulu üreticilerin ‘fındık kurutma’ mesaisi
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Avrupa, rekor kıran sıcakların ardından kuraklık ile boğuşuyor. Aşırı sıcaklar ve uzun süredir yağmurun yağmaması sonucu Avrupa'nın birçok bölgesinde bulunan nehir ve göllerde su seviyesinde ciddi düşüşler görüldü. Kuraklık ve rekor sıcaklar bir yanda insan hayatına yönelik risk oluşturuyor; diğer yanda ise tarım, ekolojik sistem ve taşımacılığı etkiliyor.<br>
Bölgeden gelen görüntüler ise Avrupa nehirlerindeki krizin boyutunu gözler önüne seriyor…<br>
REN NEHRİ'NDEKİ TEHLİKE<br>Almanya'nın en önemli ticaret yollarından biri olan Ren Nehri'nde su seviyesi tehlike eşiğini geçti.<br>
Geçtiğimiz günlerde nehirde su seviyesinin düşmesi sonucu bir geminin arıza yapmış, ulaşımın bir süreliğine aksamıştı.<br>
BALIKLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR<br>İsviçre'den başlayan Ren Nehri, Fransa sınırından geçtikten sonra Almanya topraklarını geçerek, Hollanda'dan Kuzey Denizi'ne dökülüyor. Hollanda’nın Giesbeek kasabasında bir grup balıkçı, nehirdeki su seviyelerinin gerilemesi sonucu tehlike altında olan balıkları kurtarmak için seferber oldu.<br>
Balçık ile kaplı balıklar yakındaki bir başka bölgeye taşınmak üzere Ren Nehri’nden çıkarıldı. Uzmanlar ise Ren Nehri’nin bir bölümünün gemi trafiğine kapatılabileceğini düşünüyor.<br>
PO NEHRİ'NİN AKIŞ HIZI YAVAŞLADI<br>İtalya'nın en uzun nehri olan 650 km'lik Po Nehri’nin büyük bölümü kurudu. Nehrin akış hızı yavaşladı ve 10'da 1 oranına indi. Su seviyesinde ise 2 metre azalış kaydedildi.<br>
İspanya'nın güneyinde yer alan Extremadura bölgesi, orman yangınlarının ardından kuraklığın pençesinde…<br>
Guadiana Nehri’nde suyun çekilmesi sonucu, köprünün altındaki kısmın tamamen kuruduğu görüldü.<br>
BATAN GEMİ ORTAYA ÇIKTI<br>Hırvatistan’ın kuzeyinden geçen Tuna Nehri’nde ise çekilme meydana geldi ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalan bir gemi enkazını gün ışığına çıkardı.<br>
Fotoğraflarla Avrupa’da kuraklık: Nehirler kuruyor taşımacılık tehlike altında
Nehirler kurudu, toprak çatladı, ekinler zarar gördü, orman yangınları tehdidi oluştu ve sular çekilince taşımacılık sekteye uğradı... Bilim insanları, kıtada halihazırda yaşanan kuraklığın son 500 yılın en kötüsü olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Avrupa nehirlerinden kadraja yansıyan kareler ise, alarm seviyesinin derecesini gösterir nitelikte.