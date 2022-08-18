Dünya Romanyanın kimya devi artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu
AVRUPA

Romanya'nın kimya devi artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

Romanya’nın en büyük kimya tesisi Chimcomplex Borzeşti, artan enerji fiyatları nedeniyle 14 gün boyunca üretime ara verdiklerini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Romanyanın kimya devi artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu
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Bükreş Menkul Kıymetler Borsasından (BVB) yapılan açıklamaya göre, Chimcomplex Borzești kimya tesisi, yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatları nedeniyle üretim faaliyetini bugünden itibaren 14 gün süreyle durdurdu.

Çalışanların iş sözleşmelerinin bu süre içinde askıya alındığı ve yürürlükteki yasal hükümler ile toplu iş sözleşmesine göre maaşlarının yüzde 75'inin ödeneceği belirtildi.

Chimcomplex Borzești, bu yılın ilk yarısında 33,5 milyon avro kar elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 daha düşük.

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