Ruhani: 176 kişinin öldüğü uçak kazası affedilemez bir hata İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, "Uçağın düşmesinde sıra dışı bir durum olduğuna ihtimal verdiğimde, uçağın nasıl düştüğüyle ilgili incelemenin en kısa sürede bitirilmesini istedim. Affedilmeyecek bir hatanın olduğu belli olunca da konunun ivedilikle kamuoyuyla paylaşılması talimatını verdim" dedi.

Haber Merkezi 14 Ocak 2020, 10:34 Son Güncelleme: 14 Ocak 2020, 11:52 AA