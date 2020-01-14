Dünya Ruhani 176 kişinin öldüğü uçak kazası affedilemez bir hata
ORTADOĞU

Ruhani: 176 kişinin öldüğü uçak kazası affedilemez bir hata

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, "Uçağın düşmesinde sıra dışı bir durum olduğuna ihtimal verdiğimde, uçağın nasıl düştüğüyle ilgili incelemenin en kısa sürede bitirilmesini istedim. Affedilmeyecek bir hatanın olduğu belli olunca da konunun ivedilikle kamuoyuyla paylaşılması talimatını verdim" dedi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulmasının "affedilemez bir hata olduğunu" belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

  • Ruhani, "Söz veriyorum, hükümet, bu konunun açıklığa kavuşturulmasının takipçisi olacaktır. Yargı Erki Başkanlığı, üst düzey bir hakimin başında olduğu özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, sıradan bir dosya değildir ve tüm dünyanın gözü bu mahkeme üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Uçak kazasında 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İran'da mahkemeler ve yargı sisteminden sorumlu yargı erki, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı.

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Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler yayınlandı
İran'ın başkenti Tahran'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir video yayınladı.

İran 3 gün sonra itiraf etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü açıklamıştı.
  • Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.

Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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