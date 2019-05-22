Ruhani: 2018-2019'daki şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadık

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medyada belediyeye bağlı kuruşlar olan İSKİ ve İETT'deki makam araçlarıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. İBB açıklamasında "Bu iddiaların tamamı bilinçli bir çarpıtma ile kamuoyunda algı oluşturmak için ortaya atılan iftiralar bütünüdür." ifadelerine yer verdi. Belediye, iftiralara dayalı haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacağını bildirdi.