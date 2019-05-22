Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ruhani 2018-2019daki şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadık
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Ruhani: 2018-2019'daki şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile yaşanan gerileme ilişkin "2018-2019 yıllarındaki şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadık. Düşman, bütün çabasını ülkenin ekonomik ayaklarını oluşturan petrol satışı ve bankacılık ilişkilerini engelleme üzerinde yoğunlaştırıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarının başlamasının ardından 2018 ve 2019'da oluşan şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadıklarını söyledi.

Başkent Tahran'da bazı girişimci ve yatırımcılarla bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran ekonomisini hedef alan yaptırımlarına değinen Ruhani, devrimin 40 yıllık tarihinde birçok baskıya maruz kaldıklarına işaret ederek, "2018-2019 yıllarındaki şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadık. Düşman, bütün çabasını ülkenin ekonomik ayaklarını oluşturan petrol satışı ve bankacılık ilişkilerini engelleme üzerinde yoğunlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

  • Uyguladığı ekonomik ambargolarla ABD'nin İran'daki değişik kesimleri baskı altına almayı hedeflediğini dile getiren Ruhani, "Düşman, bugün ülke ekonomisi üzerine en sert baskıları uyguluyor ve bununla ekonomik gelişmeye engel olarak toplumun değişik kesimlerini etki altında bırakmayı ümit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Irak’la su trafiği
GÜNDEM
Irak’la su trafiği

İran'dan Avrupa ülkelerine kinayeli nükleer anlaşma mesajı
DÜNYA
İran'dan Avrupa ülkelerine kinayeli nükleer anlaşma mesajı
Eğitimde ideolojiktartışmalara yer yok

Eğitimde ideolojik
tartışmalara yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimcilerle iftar yaptı.
Trump PKKyı farkında

Trump PKK'yı farkında

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, kongrede konuştu.
YSK iptal gerekçesini açıkladı

YSK iptal gerekçesini açıkladı

İstanbul seçimlerine ilişkin 250 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.
CHP'ye<br>35 bin geçersiz oy

CHP'ye
35 bin geçersiz oy

AK Parti'nin itirazı YSK'nın gerekçeli kararında yer aldı.
300 bin oy şüpheli

300 bin oy şüpheli

​AK Parti-CHP arasındaki oy farkından 20 kat fazla.
Kesin sonuçlar<br>ilan edildi

Kesin sonuçlar
ilan edildi

YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti.
Sınava giriş<br>belgeleri yayımlandı

Sınava giriş
belgeleri yayımlandı

Liselere giriş sınavı 1 Haziran'da yapılacak.

​Büyük indirimi kaçırmayın
Tutuklandılar

Tutuklandılar

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyeye sevkedilmişti.

2 bin TL cezası var

2 bin TL cezası var

Bakan Varank'tan esnafa 28 Mayıs uyarısı.

S-400<br>anlaşması tamam

S-400
anlaşması tamam

Rusya, ​ABD'nin hava sistemleriyle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirdi.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe'ye dönüyor

Emre Belözoğlu transfer kararını verdi.
Bunun adı ahlaksızlıktır

Bunun adı ahlaksızlıktır

Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuştu.
Reçete<br>bedeli artırıldı

Reçete
bedeli artırıldı

Eczacılar için 230 milyon liralık iyileştirme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.