Ruhani: Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek

Ekonomi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde asgari ücretle çalışan bir işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram olduğu için yaktı. Esat Şahan isimli mobilya işçisi bir rakamla da 20 milyon lirayı kaçırdı. İş yeri sahibi Şahan'a bu güzel davranışından dolayı bir maaş ikramiye vereceğini açıkladı.