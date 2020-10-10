Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ruhani Putin ile Dağlık Karabağdaki geçici ateşkesi görüştü Memnuniyetle karşılıyoruz
ASYA

Ruhani Putin ile Dağlık Karabağ'daki geçici ateşkesi görüştü: Memnuniyetle karşılıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dağlık Karabağ'daki geçici ateşkesi görüştü. Ruhani, "İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazırdır" açıklamasında bulunurken Putin, "Sorunu çözmek için Tahran ile istişarelerin devamını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Dağlık Karabağ'daki sorunun uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde müzakere yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan Dağlık Karabağ'daki durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ruhani: Desteğe hazırız

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda sağlanan geçici ateşkesi "değerli" bulduklarını belirten Ruhani, "İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çatışmaların oldukça endişe verici olduğunu kaydeden Ruhani, "Üçüncü ülkelerin bu çatışmalara müdahale etme olasılığı, krizin yayılmasına ve uzamasına neden olacaktır. Biz bu durumu bölge ülkelerinin çıkarlarına uyumlu görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması için ortak çaba ve iş birliğinin önemine işaret ederek, çatışmaların devamının bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtti.

Bölgede bazı terör gruplarının varlığından ve çatışmaya katılmasından endişe duyduklarına işaret eden Ruhani, "Teröristlerin bölgedeki varlığı, İran, Rusya ve tüm bölge için tehlike oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan hükümeti: Ermenistan ciddi adımlar atmazsa operasyonlar yeniden başlar
DÜNYA
Azerbaycan hükümeti: Ermenistan ciddi adımlar atmazsa operasyonlar yeniden başlar

İran Moskova ile işbirliği yapmak istiyor

Rus mevkidaşı Putin'e İran ile Rusya arasındaki uçuşların ve transit taşımacılığın sağlık tedbirlerine riayet edilerek yeniden başlatılması çağrısında bulunan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi konusunda da Moskova ile iş birliği yapmak istediklerini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ise Dağlık Karabağ'da varılan geçici ateşkesin Azerbaycan ile Ermenistan arasında diyaloğu başlatmasını umduklarını belirtti.

Tahran yönetiminin bölgedeki çatışmalar konusunda endişelerini anladıklarını kaydeden Putin, "İran'ın Karabağ krizi gibi bölgesel konulardaki tutumu bizim için büyük öneme sahiptir. Sorunu çözmek için Tahran ile istişarelerin devamını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Putin, "Tüm komşularımızın çabası, savaşı ve kan dökülmesini durdurmak, krizi diyalog ve müzakere yoluyla çözmek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan, geçici ateşkese uymadı
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan, geçici ateşkese uymadı

Putin: İlişkilerin eskiye dönmesini umuyorum

Koronavirüs salgınının İran ve Rusya dahil ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere etkisine de değinen Putin, hastalığın kontrol altına alınarak ilişkilerin seviyesinin önceki seviyeye dönmesini ve iki ülke arasındaki anlaşmaların hayata geçirilmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurmuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan etti: Esir ve cenaze değişimleri yapılacak
DÜNYA
Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan etti: Esir ve cenaze değişimleri yapılacak
Abone Ol Google News
Üçü hariçhepsi kontrol altında

Üçü hariç
hepsi kontrol altında

​Hatay'daki yangınlara ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama..
Hamilelerkullanmamalı

Hamileler
kullanmamalı

​Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi.
Futbolseverlere müjde

Futbolseverlere müjde

​Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş seyirci kararı.
Yüzlerce kişi<br>tahliye edildi

Yüzlerce kişi
tahliye edildi

​Hatay'daki yangına yönelik AFAD'dan açıklama.
Sabotaj şüphesi

Sabotaj şüphesi

​Hatay Valiliği açıkladı: Gözaltılar var.
Türkiye'nin 'en hızlısı' olacak

Türkiye'nin 'en hızlısı' olacak

İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşılacak.

Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Turuncu kategoride aranıyordu, etkisiz hale getirildi.
Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan açıklaması.
Alevler yeniden evlere sıçradı

Alevler yeniden evlere sıçradı

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi.
Operasyonlar yeniden başlar

Operasyonlar yeniden başlar

​Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ermenistan'ı uyardı.

Devlerin gözdesi

Devlerin gözdesi

​Milli futbolcumuz için dev kulüpler sıraya girdi.
Azerbaycan <br>anında imha etti

Azerbaycan
anında imha etti

Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal etmişti.

​Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması.

Cenazelerin ve esirlerin değişimi yapılacak.

Önceden tanesini 600 dolardan ithal ediyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.