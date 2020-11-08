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Dünya Ruhani seçimi kazanan Bidena seslendi Geçmişteki hataları telafi etmelisin
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Ruhani seçimi kazanan Biden'a seslendi: Geçmişteki hataları telafi etmelisin

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de seçimleri kazanan Demokrat Partili Joe Biden hükümetinin "geçmişteki hataları telafi etmesi" gerektiğini söyledi. Trump döneminde uygulanan yaptırımlara da değinen Ruhani, "İran, ABD'nin ekonomik savaşına karşı direndi ve ABD'nin maksimum baskı siyasetinin yenilmeye mahkum olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin yapıcı ilişkiler üzerine bir strateji sürdürdüğünü söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin yapıcı ilişkiler üzerine bir strateji sürdürdüğünü söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de seçimleri kazanan Demokrat Partili Joe Biden hükümetinin "geçmişteki hataları telafi etmesi" gerektiğini söyledi.

İran'ın başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

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İran yapıcı ilişkiler benimsiyor

Ruhani, İran'ın uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını ve dünya ile yapıcı ilişkileri temel bir strateji olarak benimsediğini dile getirerek, yeni seçilen Biden hükümetine de "ABD'nin yeni hükümeti, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır. ABD uluslararası anlaşmalara bağlı kalma istikametine geri dönmelidir." çağrısında bulundu.

Ruhani, Donald Trump döneminde uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak da "İran, ABD'nin ekonomik savaşına karşı direndi ve ABD'nin maksimum baskı siyasetinin yenilmeye mahkum olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

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