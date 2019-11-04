Dünya Ruhaniden Kral Selmana zeytin dalı Barış mektubu gönderdi
ORTADOĞU

Ruhani'den Kral Selman'a zeytin dalı: Barış mektubu gönderdi

Ruhani'den Kral Selman'a zeytin dalı: Barış mektubu gönderdi

Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup gönderip göndermediğine ilişkin bir soru üzerine, "Evet, Cumhurbaşkanı bazı mektuplar gönderdi. Mektupların konusu, bölgede barış ve istikrar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e bölgede barış ve istikrarı konu alan mektup gönderdiğini söyledi.

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  • Açıklamasında söz konusu mektupların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Rebii, ABD'nin baskılarının bölgedeki komşu ülkeleri birbirinden uzaklaştırmaması gerektiğini ifade etti.
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ekim ayında, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi ve karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişti.

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​Ruhani, Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi.

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