Ruhani'den Kral Selman'a zeytin dalı: Barış mektubu gönderdi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e bölgede barış ve istikrarı konu alan mektup gönderdiğini söyledi.

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Açıklamasında söz konusu mektupların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Rebii, ABD'nin baskılarının bölgedeki komşu ülkeleri birbirinden uzaklaştırmaması gerektiğini ifade etti. DÜNYA İran'dan ABD hakkında çarpıcı iddia

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ekim ayında, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi ve karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişti.