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DünyaRuhaniden Trump açıklaması Umut etti
ORTADOĞU

Ruhani'den Trump açıklaması: Umut etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin konuştu. Ruhani, "ABD bu kararın ardından İran'ın da anlaşmadan çekileceğini umut etti" dedi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran yönetiminin anlaşmadan çıkmayarak ABD'nin planını reddettiğini söyledi. Ruhani anlaşmayı imza atan diğer ülkelerle kurtarmaya çalıştıklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Trump ilk kartını oynadı ancak ikinci hamlesini yanlış hesapladı. İran abd'nin planını takip etmedi" diye konuştu.

Tehditlere teslim olmayacağız

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarına da değinen İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin yaptırım ve savaş tehditlerine teslim olmayacağını söyledi.

Ruhani, "İran halkını baskı, ambargo ve savaş tehditleriyle teslim alacaklarını düşünüyorlar ancak İran halkının direnişi ve kararlı duruşu bu düşüncenin yanlış olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.

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