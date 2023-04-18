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Dünya

Rum başpiskopostan skandal çağrı: Kıbrıs'ta silahlanabiliriz

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu III. Yeorgios skandal bir açıklamaya imza attı. Halka seslenen Yeorgios, "Silahlanabilir, pekala kendimizi savunabilir ve pekala özgürlüğümüzü kazanabiliriz" dedi.

13:43 . 18/04/2023 Salı
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Kıbrıs Başpiskoposu III.Yeorgios

Kıbrıs Başpiskoposu III.Yeorgios

Kıbrıs Rum kesiminin silahlanma çabası sürüyor. Son olarak Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu III. Yeorgios,
"Silahlanabilir, pekala kendimizi savunabilir ve pekala özgürlüğümüzü kazanabiliriz."
dedi.

Rum Başpiskopos, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de eleştirdi, "Bizi Yunanistan’dan uzaklaştırmak istiyorlar” iddiasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden cevap

Yeorgios’un sözlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yeorgios’un açıklamaları çağ dışı" dedi. Rum yönetimine sağduyu çağrısı yaptı.

Ersin Tatar, bu tür açıklamaların bölgedeki barış ve huzura zarar verdiğini vurguladı.

Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın en güçlü ülkesi olduğuna dikkat çeken Tatar, "Rumlar bunu da mı görmüyor?" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, "Bu, başpiskoposun hadsizliği. Yeorgios bir din adamı olarak açıklamalarından utanç duymalı" ifadelerini kullandı.

Silah alımı için rekor bütçe

Rum Ordusu, silah alımı için 2021-2023 döneminde 500 milyon avro ayırarak son 20 yılın en büyük harcamasına imza atmıştı.

ABD'nin, Rum kesimine yönelik silah ambargosunu 2023 için kaldırma kararı da tepkileri beraberinde getirmişti.


KKTC'nin önde gelen isimlerinden Sabahattin İsmail muhalefetin 'Kıbrıs' politikalarını yerden yere vurdu: Rumlarla destekçisi emperyalist ülkeleri cesaretlendirecek bir durum
KKTC'nin önde gelen isimlerinden Sabahattin İsmail muhalefetin 'Kıbrıs' politikalarını yerden yere vurdu: Rumlarla destekçisi emperyalist ülkeleri cesaretlendirecek bir durum

KKTC basını ve siyasetinin önde gelen isimlerinden Sabahattin İsmail, Cumhur İttifakı ile Yedili Masa'nın seçim bildirgelerindeki 'Kıbrıs' taahhütlerini bugünkü yazısında ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki AK Parti'nin, Kıbrıs politikasında 'Tanınma için çalışacakları' taahhüdünü çok olumlu bulduğunu ifade eden İsmail, Yedili Masa'nın politikalarının ise 'terminoloji hatalarıyla dolu olduğunu' vurguladı. "Muhalefetin milli politika olan KKTC'nin tanınmasına yönelik bir politikası yok." diyen İsmail, "Mavi Vatan sınırlarının savunulacağına dair bir taahhüt bulunmuyor. Bu ise Rumlarla, destekçisi emperyalist ülkeleri cesaretlendirecek bir durumdur." ifadelerini kullandı. Muhalefetin gaflet ve dalalet içinde olduğunu belirten İsmail, "Bu politikalar gayrı ciddidir, geleceğimiz için endişe nedenidir." dedi.


#Başpiskoposu Yeorgios
#Kıbrıs
#silahlanma
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